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10апреля
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сегодня, 11:05 0

Одно из зданий Свободненской больницы переоборудовали под инфекционный госпиталь

Одно из зданий Свободненской больницы переоборудовали под инфекционный госпиталь
Фото: pixabay.com

В Свободном на случай возможного поступления больных с коронавирусом подготовлен инфекционный госпиталь на 7 коек. Он рассчитан на прием пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 с легким течением заболевания.

Госпиталь развернули на базе родильного отделения Свободненской больницы, на втором этаже отдельно стоящего двухэтажного корпуса. На первом этаже разместился провизорный госпиталь на 26 мест. Родильное отделение временно переехало в гинекологию, а больные гинекологического профиля переведены в травматологическое и хирургическое отделения.

При перепрофилировании соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования к профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

«На два госпиталя определен персонал численностью 36 человек, назначены руководители. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии со стандартом медицинской организации для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Помещения в госпиталях оснащены необходимым оборудованием, инвентарем. К каждой койке инфекционного госпиталя подведен кислород. Соблюдены все требования санитарно-противоэпидемических нормативов», – сообщила главный врач Свободненской больницы Нина Лесик.

Медицинские работники, привлеченные к работе в госпиталях, прошли обучение по обязательным материалам по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с профилем оказываемой медицинской помощи, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

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#здоровье #коронавирус #Свободный

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