Конституция РФ защитит права не только людей, но и животных

Статья 114 новой редакции Конституции РФ гласит: «Правительство Российской Федерации осуществляет меры, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным…». Важность таких поправок отметили амурские педагоги и общественность.

С бережного обращения с братьями нашими меньшими начинается здоровое общество. Важно формировать культуру гуманного обращения с животными, не допускать проявления жестокости к ним. И делать это надо с детства.

«Сегодня обидел котёнка, а завтра – ребёнка. Вот почему это дополнение Конституции – не только про животных, но и про людей. В этой статье говорится о воспитании ответственного отношения к животным. А отсюда – ответственное отношение к окружающей среде в целом, ответственное отношение к обществу, к людям. Если мы не хотим, чтобы подобные хабаровским живодеркам отродья появлялись у нас в стране, мы должны с детства воспитывать в детях гуманное, ответственное отношение к животным», – подчеркнула заведующая детским садом №3 в Благовещенске, Галина Косицына.

Галина Косицына отметила, что это дополнение – важный вклад в воспитательную функцию государства.

А ранее ВЦИОМ опубликовал данные своего исследования https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10220

Поправки к Конституции РФ о защите истории и государственной целостности были названы подавляющим большинством опрошенных россиян одними из самых главных.

Так, среди поправок, касающихся защиты суверенитета страны, 87% респондентов выделили положение о защите государственной целостности и нерушимости границ РФ, не считают это важным 9%. Далее по важности следует поправка, закрепляющая статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность – 86%. Иной позиции придерживается 11% граждан.

Кроме того, 83% отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство, хранить средства и иметь банковские счета за пределами РФ. Не согласны с этим 14%. И 74% опрошенных выделили признание приоритета конституции над международным правом, 17% заявили, что не считают важным закрепление данного положения в основном законе.

Что касается блока изменений, касающихся убеждений граждан РФ, самой важной из поправок россияне считают поправку о недопущении фальсификации истории (89%). С ними не согласны 9% опрошенных. На втором месте находится поправка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (87%). Каждый десятый считает, что эта поправка не важна (10%). Считают важным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа 86% россиян. Придерживаются обратного мнения 11% наших сограждан. Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (83%). Не считают это важным 15% россиян.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь http://duma.gov.ru/news/48045/