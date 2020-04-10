Почтальоны в селе Чигири Благовещенского района отказываются носить почту в один из домов

Работники Чигиринского почтового отделения в Благовещенском районе опасаются за свою безопасность и отказываются носить письма и пенсии в многоквартирный дом по адресу: Восточная, 8. Причиной стало нападение бродячей собаки на почтальона, которую прикармливают некоторые жильцы.

9 апреля сотрудника почтового отделения № 675 520 укусила собака. Женщина принесла пенсию в многоквартирный дом, а когда выходила из подъезда, на нее напал бродячий пес, который прижился во дворе и играл с местными детьми.

Как рассказала пострадавшая, на агрессию животных неоднократно жаловались жильцы этого дома и другие почтальоны.

«Там было несколько собак, ‒ объяснила работник почтового отделения. ‒ Раньше была еще ощенившаяся сука, она постоянно всех кусала, но ее убрали куда-то. А эта собака, которая меня укусила, она прикормленная, и она охраняет детей. Дети так и сказали: "Она всегда всех кусает, когда с нами рядом". Я просила, чтобы они отозвали собаку, они просто стояли и смотрели. Я мимо пса прошла спокойно и подумала ‒ животное адекватное. А он тихонечко подошел сзади и цапнул меня за ногу».

Покусанная женщина обратилась за медицинской помощью и вынуждена была уйти на больничный до 13 апреля.

После происшествия один из сотрудников Чигиринского почтового отделения отправил объявление в сельскую группу в вотсапе о том, что почта в дом № 8 на улице Восточной больше доставляться не будет.

«От лица всей почты села Чигири обращаюсь к жителям дома Восточная, 8!!! (…) Мы просили вас по-человечески решить вопрос с собаками, единицы из вас были с нами согласны, а большинство ругались и возмущались. Так вот с сегодняшнего дня ни извещения, ни квитанции, ни пенсия на ваш дом ВЫНОСИТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!! НАШИ ПОЧТАЛЬОНЫ НЕ ДОЛЖНЫ РИСКОВАТЬ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ. В вашем доме есть пенсионеры, которые не имеют возможности приходить на почту, и из-за некоторых защитников животных теперь им придется искать возможность прийти на отделение», ‒ говорится в сообщении.

В УФПС Амурской области корреспонденту Амур.инфо пообещали, что разберутся в ситуации. Позднее пресс-служба областного почтового управления сообщила, что пострадавшая сотрудница действительно находится на больничном.

«Инцидент не повлияет на обслуживание клиентов Почты России, которые получают на дому почтовые и финансовые услуги, ‒ указывается в официальном ответе. ‒ Обязательства перед ними будут выполнены в срок и в полном объеме. Для защиты от нападения собак сотрудники дополнительно будут обеспечены ультразвуковыми устройствами-отпугивателями».