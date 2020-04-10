Благовещенцы могут оплатить квитанцию РКЦ у себя дома

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Жители Благовещенска могут оплатить квитанцию Благовещенского РКЦ на дому. К желающим воспользоваться услугой придет почтальон с мобильным почтово-кассовым терминалом.

«Услуга особенно востребована у пенсионеров и маломобильных амурчан, которые в условиях распространения вирусных инфекций находятся в группе риска по состоянию здоровья. Им нет необходимости посещать почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, которые в списке платежей обычно на первом месте», – отметила директор УФПС Амурской области Светлана Матвиенко.

В Приамурье мобильными почтово-кассовыми терминалами оснащены почти 100 почтальонов. Оплата через мобильные терминалы ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: прием платежей происходит в режиме реального времени наличными средствами, в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек. Информация об оплате передается в адрес поставщиков услуг в онлайн-режиме по каждому лицевому счету плательщика.

Более подробную информацию, и комиссию за услугу, можно уточнить на официальном сайте Почты России.

Без комиссии можно оплачивать услуги используя личный кабинет на сайте www.blag-rkc.ru. Онлайн оплата может быть произведена только клиентам зарегистрированными в личном кабинете абонентами, сообщает пресс-служба ООО «Амурские коммунальные системы».

После заполнения анкеты на сайте, на электронную почту в течение одного дня придет подтверждение и пароль для входа в личный кабинет. После ввода пароля в нижнем левом углу появится кнопка «оплатить». Услуга доступна для владельцев карт всех банков. Сервис помогает не только оплатить услуги, но и отследить начисления, передать показания приборов учета, отследить историю своих действий.

Вопросы можно задать в будни дни по телефонам: 8 (4162) 22-14-60, 8 (4162) 22-14-61, 8 (4162) 579-888 в будни с 8:00 до 19:00, в субботу с 8:00 до 17:00.