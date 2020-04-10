Ограничения, введенные из-за коронавируса, смягчили больше половины регионов России

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Ограничения, введенные для населения и бизнеса из-за распространения коронавируса, к вечеру 9 апреля смягчили в 56 из 85 российских регионов. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.

В России из-за пандемии введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением зарплат; ограничен список предприятий, которые могут функционировать в это время; во всех субъектах РФ в том или ином виде введен режим самоизоляции. При этом президент Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах России должны быть достаточными с эпидемиологической точки зрения, но не разрушительными для экономики.

Большинство регионов, ослабивших ограничения, расширило список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней. В него включены системообразующие производства и социально важные организации – многофункциональные центры, службы занятости, нотариальные и страховые компании, а также оптики, химчистки. В некоторых регионах власти разрешили работать магазинам, которые продают стройматериалы и садовый инвентарь, сообщает ТАСС.

Вводятся послабления и для населения. Жители части регионов, например, Архангельской области, Алтайского края, Приморского края, могут беспрепятственно ездить на дачу и находиться в самоизоляции там. В Хакасии разрешили гулять с детьми недалеко от дома. В Удмуртии позволили совершать пробежки, но с соблюдением дистанции.

При этом некоторые регионы, напротив, усилили меры. Власти Башкирии, где подтверждено 22 случая заражения коронавирусом, ввели полный запрет на выход из дома в определенные часы для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для несовершеннолетних. Власти Якутии распространили режим полной самоизоляции еще на два района, где выявлены зараженные. Ранее он действовал для двух районов и двух городских округов. В Чувашии и Оренбурге, где зарегистрировано 17 и 22 случая заражения соответственно, ввели обязательную самоизоляцию для приезжающих граждан.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения. При этом в некоторых из них меры действуют не для всех, а только для определенной части населения – например, для лиц старше 65 лет и групп риска. В части субъектов Сибири и Дальнего Востока помещают на карантин тех, кто прибывает из других регионов страны. В ряде регионов России введены спецпропуска – появление на улице без них рассматривается как нарушение самоизоляции.

В мире коронавирусом заразились около 1,5 миллиона человек, зафиксировано почти 90 тысяч смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.