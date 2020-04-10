СК начал проверку по факту распространения фейка о коронавирусе на амурском руднике

В Амурской области следственный комитет проводит доследственную проверку по факту распространения фейковой информации о закрытии рудника из-за заболевания людей коронавирусной инфекцией.

«В средствах массовой информации Амурской области размещены публикации о том, что в социальных сетях распространены сведения о закрытии рудника одной из золотодобывающих компаний якобы в связи с выявлением нескольких человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Данные сведения не соответствуют действительности, в связи с чем следственным отделом по городу Зея следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», – сказано в сообщении СУ СКР по региону.

Как отмечается, в рамках проверки предстоит установить человека, распространившего фейк, чтобы привлечь его к ответственности в соответствии с законодательством.

В соответствии со статьей 207.1 УК РФ публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, влечет наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до 3 лет.

Ранее Амур.инфо сообщало о том, что в социальных сетях активно обсуждают информацию о закрытии на карантин рудника «Пионер», поскольку там выявлено несколько человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Эту информацию опровергла главный санитарный врач по городу Зее Екатерина Руденко.