Пять регионов ДФО получат федеральные деньги на строительство и ремонт соцобъектов

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Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке распределила дополнительные денежные средства на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов на территории ДФО в рамках программы «Единая субсидия». Пять регионов получат федеральные деньги. Полмиллиарда рублей выделят и Приамурью.

Подкомиссия прошла в дистанционном режиме. Всего на сегодняшний день общая сумма помощи из федерального бюджета на улучшение социальной инфраструктуры для дальневосточных регионов составляет 98,6 миллиарда рублей.

«Сейчас основные силы направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее мы не должны забывать о систематической работе, направленной на улучшение социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке и повышение качества жизни людей. Такую задачу перед нами поставил президент РФ. За прошедшие два года построено 300 объектов, более 200 объектов реконструировано. Эта работа идет и будет продолжаться на постоянной основе. И сегодня, в дополнение к 95,6 миллиарда, мы выделили ещё 3 миллиарда рублей для объектов системы образования. Еще больше средств пойдет на строительство и ремонт детских садов и школ. Также сделали упор и на медицину. Регионы получат дополнительные деньги на модернизацию и покупку нового оборудования в лечебных учреждениях, ремонт больниц», – заявил Юрий Трутнев.

По предложению Минвостокразвития России, дополнительные деньги выделят Амурской области: 500 миллионов рублей пойдет для обеспечения жильем сотрудников правоохранительных органов в городе Свободный. Из 138 квартир 113 будут предоставлены сотрудникам управления МВД России по Амурской области, остальные квартиры – сотрудникам прокуратуры, национальной гвардии РФ, УФСБ и МЧС России. В городе необходимо разместить дополнительные силы правопорядка, так как численность населения с каждым годом будет увеличиваться.

«Около Свободного строится крупнейших в мире газоперерабатывающий завод, вскоре планируется начать строительство газохимического завода. Кроме того, выделяются большие средства из федерального бюджета, на которые строится и ремонтируется социальная инфраструктура в городе. Все это должно влечь за собой повышенные меры безопасности. Сейчас в городе живет больше 50 тысяч человек, и еще несколько тысяч – это привлеченные строители АГПЗ. Вопросы экономики, социального развития – это наша прерогатива, а вот вопросы безопасности – это, конечно, органы правопорядка. Хотелось бы, чтобы жители чувствовали себя защищено и безопасно в своем городе», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Для Еврейской автономной области на выделенные средства закупят медицинское оборудование. Это 4 маммографа и 6 аппаратов УЗИ для районных больниц, ангиограф в областную больницу, компьютерный томограф в инфекционную больницу. В 29 фельдшерско-акушерских пунктах появится новое лечебное оборудование, а 38 областных аптек приведут «в порядок»: установят холодильники для лекарств, оборудуют кондиционеры в торговых залах. Кроме того, в область поступят 26 автомобилей скорой помощи. Врачам, как служебное жильё, предоставят 32 квартиры.

В образовательных учреждениях ЕАО также ожидаются изменения. Так, для обеспечения горячим питанием 19000 школьников в 36 образовательных учреждениях проведут ремонт пищеблоков, всего же в 42 школах модернизируют технологическое оборудование пищеблоков.

В единственном учреждении дополнительного образования Биробиджана – Центре детского творчества – впервые за 30 лет проведут реконструкцию. Отремонтируют и технический колледж. В нём же и еще в политехническом и сельскохозяйственном колледжах модернизируют материально-техническую базу.

Помимо медицинских и образовательных учреждений, федеральные деньги пойдут на ремонт культурных и спортивных объектов, на благоустройство городских территорий и ремонт дорожного хозяйства области. Всего Еврейская автономия получила дополнительно 1,5 миллиарда рублей.

Впервые выделены деньги и на социальные объекты Ванинского района Хабаровского края. В морском порту Ванино реализуется крупный инвестиционный проект – строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля. На предприятии будет работать 550 человек. Поэтому сейчас принято решение, что за счет федеральных средств в поселке Ванино реконструируют спортивный стадион, а на базе школы № 4 создадут детский технопарк: закупят необходимое оборудование. В поселке Токи построят социально-культурный центр. В двух колледжах – Советско-Гаванском промышленно-технологическом техникуме и Ванинском межотраслевом колледже – обновят материально-техническую базу. В поселках Ванино и Токи отремонтируют систему водоснабжения, а в районной больнице появится флюорограф и компьютерный томограф.

На социальные объекты поселка Чара Забайкальского края, рядом с которым строится крупнейший горно-металлургический комбинат «Удокан», выделено 353 миллиона рублей. На подкомиссии согласились с предложением региона и Минвостокразвития России, что в поселке необходимо отремонтировать детский сад, среднюю школу и музей.

Также на подкомиссии одобрили выделение денег на покупку автобуса для перевозок детей Магаданского областного регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская Федерация самбо». С такой просьбой к Юрию Трутневу во время его рабочей поездки в регион обратились председатель регионального отделения Всероссийской Федерации самбо Роман Коробков и учредитель отделения Алексей Головань. Автобус предназначен для перевозок детей, которые занимаются в секции и часто выезжают на соревнования в другие города.

Всего, с учетом данной подкомиссии, дальневосточные регионы с 2018 по 2021 год получат 98,6 миллиарда рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют свыше 800 социальных объектов. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики контролирует использование денег и исполнение сроков по работам.

Работа по развитию социальной инфраструктуры в центрах экономического роста ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, которое дано на заседании президиума Госсовета во Владивостоке 6 сентября 2017 года.

Работа по планам социального развития центров экономического роста («Единая субсидия») началась в 2018 году. На Дальнем Востоке определено 58 центров экономического роста. Это муниципалитеты, где проживает 6,6 миллиона человек, что составляет 81 % от численности населения дальневосточного макрорегиона. Выделение федеральных средств по «Единой субсидии» учитывает конкретные отставания каждого муниципалитета: проблемы с общественным транспортом, доступность медицины, нехватку школ, и является поддержкой местным бюджетам, которые не в состоянии оплатить дорогое строительство объектов.