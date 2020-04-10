В Благовещенске акция «Чистый город» из-за коронавируса проводится без горожан

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В амурской столице стартовала акция «Чистый город». Это традиционное ежегодное мероприятие проводится с 1 апреля по 10 мая. В этот раз жителей Благовещенска впервые за многие годы не просят к ней подключиться.

«Акция "Чистый город" проводится с 1 апреля по 10 мая, но без привлечения общественности, чтобы избежать массового скопления людей. Уборка делается силами подразделений МКП ГСТК», – сообщили в пресс-службе мэрии.

В период весенней уборки сотрудники предприятия ежедневно очищают опоры линий электропередачи и автобусные остановки от несанкционированной рекламы. Сообщить адреса, где необходимо очистить объекты от объявлений с рекламой или вывезти мешки с мусором, жители города могут с помощью мессенджера WhatsApp по номеру 8-914-600-15-50. Также можно написать об этом в директ инстаграм-аккаунта @mkpgstk.

Кроме того, в апреле рабочие приступают к уборке автомобильных покрышек с территорий муниципальных объектов. С городских дворов покрышки предстоит убрать управляющим компаниям, поскольку, согласно приказу Министерства природных ресурсов РФ, покрышки подлежат утилизации, так как относятся к IV классу опасности, использовать их для благоустройства нельзя.