Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:27 0

В Благовещенске акция «Чистый город» из-за коронавируса проводится без горожан

В Благовещенске акция «Чистый город» из-за коронавируса проводится без горожан
Фото: архив Амур.инфо

В амурской столице стартовала акция «Чистый город». Это традиционное ежегодное мероприятие проводится с 1 апреля по 10 мая. В этот раз жителей Благовещенска впервые за многие годы не просят к ней подключиться.

«Акция "Чистый город" проводится с 1 апреля по 10 мая, но без привлечения общественности, чтобы избежать массового скопления людей. Уборка делается силами подразделений МКП ГСТК», – сообщили в пресс-службе мэрии.

В период весенней уборки сотрудники предприятия ежедневно очищают опоры линий электропередачи и автобусные остановки от несанкционированной рекламы. Сообщить адреса, где необходимо очистить объекты от объявлений с рекламой или вывезти мешки с мусором, жители города могут с помощью мессенджера WhatsApp по номеру 8-914-600-15-50. Также можно написать об этом в директ инстаграм-аккаунта @mkpgstk.

Кроме того, в апреле рабочие приступают к уборке автомобильных покрышек с территорий муниципальных объектов. С городских дворов покрышки предстоит убрать управляющим компаниям, поскольку, согласно приказу Министерства природных ресурсов РФ, покрышки подлежат утилизации, так как относятся к IV классу опасности, использовать их для благоустройства нельзя.

Просмотров всего: 235

#жизнь #коронавирус

распечатать


Коронавирус

Одно из зданий Свободненской больницы переоборудовали под инфекционный госпиталь
Общество 1

Благовещенцы могут оплатить квитанцию РКЦ у себя дома

Коронавирус

Ограничения, введенные из-за коронавируса, смягчили больше половины регионов России
Происшествия

СК начал проверку по факту распространения фейка о коронавирусе на амурском руднике
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь