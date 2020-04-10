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10апреля
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сегодня, 10:22 0

В Свободном построят жилье для силовиков, сотрудников прокуратуры и МЧС

В Свободном построят жилье для силовиков, сотрудников прокуратуры и МЧС
Фото: пресс-служба администрации Свободного

По предложению Минвостокразвития России 500 миллионов рублей будет выделено Амурской области для обеспечения жильём сотрудников правоохранительных органов в городе Свободный. Из 138 квартир – 113 будут предоставлены сотрудникам областного управления МВД, остальные – сотрудникам прокуратуры, национальной гвардии РФ, УФСБ и МЧС.

В городе необходимо разместить дополнительные силы правопорядка, так как численность населения с каждым годом будет увеличиваться, сообщило на официальном сайте Минвостокразвития РФ.

«Около города Свободного строится крупнейших в мире газоперерабатывающий завод, вскоре планируется начать строительство газохимического завода. Кроме того, выделяются большие средства из федерального бюджета, на которые строится и ремонтируется социальная инфраструктура в городе. Всё это должно влечь за собой повышенные меры безопасности. Сейчас в городе живет больше 50 тысяч человек, и еще несколько тысяч – это привлеченные строители АГПЗ. Вопросы экономики, социального развития – это наша прерогатива, а вот вопросы безопасности – это, конечно, органы правопорядка. Хотелось бы, чтобы жители чувствовали себя защищено и безопасно в своём городе», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

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#Свободный #строительство

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