Амурчане могут стать добровольцами поискового отряда «Лиза Алерт»

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение о том, что поисковый отряд «Лиза Алерт» объявляет набор добровольцев в Амурской области. Эту информацию агентству подтвердила один из активных участников отряда Василина.

Стать добровольцами, которые участвуют в поисках пропавших людей, могут амурчане в возрасте 18 лет и старше.

«Любая помощь: будь то фактический выезд на место, распространение информации в интернете, расклейка ориентировок, опрос прохожих или другая помощь в работе и развитии отряда – может стать неоценимой. Каждый, кто решил стать частью "Лиза Алерт", пройдет необходимый инструктаж. В отряде существуют разные направления – инфогруппа, картография и навигация, связь, беспилотники – специалисты по которым необходимы нам всегда. По всем направлениям мы проводим обучение», – сказано в сообщении, которое поступило в редакцию.

Василина рассказала, что поисковый отряд «Лиза Алерт» работает в России уже на протяжении 9 лет. «Достаточно успешная организация, очень много найденных людей», – отмечает она. По словам собеседницы, чем больше в Амурской области добровольцев в рамках того или иного поискового отряда, тем лучше. При этом у каждого отряда свои алгоритмы работы.

Амурчане, которые хотят пополнить ряды «Лизы Алерт», могут позвонить на круглосуточную горячую линию отряда 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по всей России). Также жители области могут связаться с Василиной по WhatsApp, используя номер 8-963-800-22-29.