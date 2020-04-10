Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

Об этом рассказал журналистам пресс-атташе певицы Александра Велора. По словам представителя, у Бабкиной диагностировали пневмонию, а повторные анализы на коронавирус пока не пришли. «Она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть ее проведать. Врачи говорят, что это нормальные меры при этой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр», – пояснил он «Антенне».

Велор добавил, что певица хотела скрыть госпитализацию от поклонников. Сейчас она находится в состоянии медикаментозной комы.

Коллега и соведущий по «Модному приговору» Александр Васильев сообщил, что ничего не предвещало беды.

«Мы 31 марта снимались в последний раз вместе, она была абсолютно здорова, прекрасно себя чувствовала. Пока письма о том, чтобы мы все сдали анализ на коронавирус на Первый канал не приходило, официальных подтверждений этого диагноза нет. Поэтому за себя не переживаю, Надежде Георгиевне желаю скорейшего выздоровления. С ней связаться сейчас нет возможности, как и с ее сыном», – отмечал Васильев.