На трассе в метели столкнулись четыре фуры с алкоголем: обзор прессы

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Продажи алкоголя в России выросли на 47 %; турист, убежавший от медведя, на дереве ждал спасателей; все о коронавирусе. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

В «Российской газете» честно пытался найти хотя бы один материал, в котором бы не упоминался коронавирус. Мимо меня не прошла ни одна публикация – ни большая, ни самая маленькая. Тщетно, все завязано на мировой пандемии. На теме мировой заразы отмечаются абсолютно все – от (первым никого не назову, первым положено по статусу) до простых обывателей. Пересказывать всю газету не буду, назову лишь материал, в котором ставится вопрос, нужно ли вводить сухой закон на время карантина.

Также в номере

Так вот о сухом законе. Есть много «За», есть много «Против» его введения. И пока одни спорят с другими, продажи крепких спиртных напитков по сравнению с мартом прошлого года выросли на 47 процентов. А министерство промышленности и торговли выступило с призывом не подходить к решению проблемы слишком категорично – то есть ни нашим, ни вашим. Поэтому кое-где просто ограничили время продаж. Так, в Карелии спиртное стали продавать только с 10 часов до 14. Впрочем, через день после введения ограничений время продажи увеличили: дело в том, что у магазинов стали собираться очереди, что повысило риск заражения коронавирусом.

Как обстоит дело с алкоторговлей в других регионах – изучите сами.

Вам статья

В «Российской газете-Неделя» честно пытался найти хотя бы один материал, в котором бы не упоминался коронавирус. Мимо меня не прошла ни одна публикация – ни большая, ни самая маленькая.Тщетно, все завязано на мировой пандемии.

Единственное, на чем заострю ваше внимание, – на статье о болдинской самоизоляции Пушкина – она пришлась на эпидемию холеры. Что создал поэт? Закончил две главы «Евгения Онегина», написал «Повести Белкина» и маленькие трагедии. И это не считая большого количества стихотворений. Но Пушкину было проще: ни тебе гаджетов, ни тебе интернетов и круглосуточных телепропагандистов. Природа, музы в лице крепостных девок, домашняя наливка – пиши не хочу. И со вздохом переключаюсь на «Собеседник».

Очень интересно

Помните, пару лет назад мы говорили об обездвиженном программисте Валерии Спиридонове, который согласился на сверхэксперимент итальянского доктора Канаверо по пересадке своей головы на чужое здоровое тело? Сегодня «Собеседник» рассказывает о том, что пути пациента и хирурга разошлись. Канаверо пригласили поработать в Китае, а Валерий, который может шевелить только головой и пальцами, женился и переехал в США. Сейчас работает в сфере компьютерных технологий и с женой Анастасией растит ребенка. Есть в газете и ответ на вопрос – как мог появиться ребенок. Но я оставлю разгадку при себе.

Напишут же такое

«Комсомольская правда» рассказала о туристе, который решил побродить по тайге в районе Байкала – весна, первое тепло, чистый воздух без какой-либо заразы. Коллег опять же рядом никаких. Разбил палатку, лег спать, а ночью к нему в гости наведался медведь. Выполз из берлоги, голодный, как зверь. А тут живой турист храпит. Турист этот, слава богу, вовремя проснулся, успел выскочить из палатки (хорошо еще, спал одетым), начал петардами отпугивать, а миша же голодный, что ему детские игрушки. Сиганул турист на дерево, с которого и умудрился дозвониться до спасателей, благо, недалеко от них ушел, километров за 30 всего. Ну, приехали, спасли. В поход турист больше не планирует идти. Лучше, говорит, с коллегами встречаться.

На посошок

И о погоде. Сейчас в Тюменской области бушует стихия, на дорогах снежные заносы, видимость – чуть ли не нулевая, кошмар. Вот по такой непогоде на трассе и столкнулись аж четыре машины, четыре крупнотоннажных автомобиля, перевозившие спиртные напитки. В газете подробно расписывается, кто кого подтолкнул, протаранил, сбил и т.д. Но это уже дело десятое. Главное – фуры были по самое-самое набиты алкоголем. А после аварии они уже не были набиты алкоголем по самое-самое.