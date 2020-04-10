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Пособия с 3 до 7 лет в Приамурье будут выплачивать на каждого ребенка в семье

Пособия с 3 до 7 лет в Приамурье будут выплачивать на каждого ребенка в семье
Фото: pixabay.com

В четверг, 9 апреля, депутаты законодательного собрания приняли закон Амурской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». Ко второму чтению документ был дополнен существенной поправкой: в случае наличия в семье нескольких детей от 3 до 7 лет включительно ежемесячную выплату родители получат на каждого ребенка.

В заочном голосовании приняли участие 29 депутатов. Законопроект поддержан единогласно, сообщает пресс-служба законодательного органа.

«После того как был подписан указ президента о выплатах на детей в возрасте с трех до семи лет, мы планировали разработать и принять в первом чтении региональный закон до конца апреля, второе чтение утвердить в мае, и останется в запасе июнь на подписание соглашения с Федерацией о софинансировании данной меры поддержки и разработку порядка предоставления пособия. А с 1 июля начнем осуществлять выплаты. Но Владимиром Путиным принято решение о выдаче пособия уже с 1 июня. В связи с этим нам пришлось ускориться и в сжатые сроки принять закон в двух чтениях. Сегодня он будет направлен в Министерство труда РФ, а в течение недели Приамурье рассчитывает подписать соглашение о выделении средств из федерального бюджета. Предварительно речь идет о почти полутора миллиардах рублей. В областном бюджете, в свою очередь, предусмотрено 183,9 миллиона рублей», – рассказал председатель заксобрания Вячеслав Логинов.

Такую поддержку будут получать семьи, чей среднедушевой доход не больше прожиточного минимума на душу населения, установленного в Амурской области за 2 квартал предшествующего года. При этом если норма о среднедушевом доходе будет изменена на федеральном уровне, но такие поправки будут внесены и на региональном.

«Размер пособия на одного ребенка в 2020 году составит порядка 6 300 рублей. Что еще важно: действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. То есть семьи, в которых детям на 1 января уже исполнилось 3 года, смогут рассчитывать на выплату сразу за 5 месяцев», – разъяснила новую норму депутат Ирина Киевская.

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#дети #заксобрание #финансы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    это ж до чего нужно довести государству семью что б платить такую мизерную подачку

  • sahsa

    sahsa
    1 час назад

    а я была не против такой подачки ,но детям больше 7 лет,и получаем детское пособие 300 с копейками

  • честный

    честный
    3 минуты назад

    что ж вы за люди то такие? всё вам "подачка"... Радуйтесь, тому, что есть, и это не есть слабость, просто ощущение складывается, что что бы не делалось - всё плохо...

    В большинстве стран мира Вообще ни чего не дают, абсолютно, а ещё и палками бьют за непослушание)) а тут дали волю своё мнение высказывать, и каждый старается свои "5 копеек" мнения вставить))

  • Демидыч

    Демидыч
    9 секунд назад

    интересно какая зарплата должна быть у родителей что б получать такое пособие?сказано что это пособие будут получать 5 миллионов детей

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