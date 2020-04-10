В ближайшие дни резервную реанимацию БГКБ введут в эксплуатацию (фото)

Фото: правительство Амурской области

В соответствии с приказом минздрава региона по противодействию распространению коронавирусной инфекции госпиталь должен быть рассчитан на 300 мест.

«В настоящее время строителям остались последние штрихи, мелкие работы. Персонал уже начал готовить помещения для установки медоборудования, проводим уборку и дезинфекцию. Рассчитанная на 12 коек реанимация будет оснащена мониторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и шприцевыми дозаторами, всем тем, что должно быть в реанимации. Надеюсь, функции реанимации нам не потребуется, но в случае необходимости мы начнем ее использовать и увеличим количество сотрудников. Трудиться здесь будут анестезиологи-реаниматологи», – рассказал главврач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

Руководитель подрядной организации «Стройплощадка» Александр Барткевич пояснил, что работы на объекте велись в две смены, днем и ночью, строители делали паузу только на время пересменки. В самые пиковые дни в ремонте двадцати помещений реанимационного отделения площадью 300 квадратных метров было задействовано почти 30 строителей.

«Помимо запланированных работ, возникали дополнительные – замена радиаторов и электропроводки. Некоторые помещения потребовали более тщательного ремонта, чем ожидалось», – Александр Барткевич.

По информации амурского правительства, в ближайшие дни реанимация будет введена в эксплуатацию.

Фото: правительство Амурской области