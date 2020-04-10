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10апреля
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сегодня, 09:34 1

В Приамурье более 2 700 человек обследовано на коронавирус

В Приамурье более 2 700 человек обследовано на коронавирус
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию 2 713 человек. В том числе за последние сутки – 175 человек. Новых случаев заболеваний COVID-2019 не выявлено, сообщают в областном правительстве.

Всего по состоянию на 9 апреля в области – 4 заболевания COVID-2019. Из них 1 заболевшая уже выздоровела.

На изоляции по месту жительства находится 921 человек, в изоляторах – 6, в обсерваторе – 7.

9 апреля проведена оценка исполнения постановления правительства Амурской области. Из 168 проверенных объектов не был закрыт один в Зее.

По состоянию на 20:00 9 апреля на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 514 обращений. С нарастающим итогом – 10 779. Наибольшее количество звонков по линии министерства здравоохранения области и министерства социальной защиты населения.

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#коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Знакомый вернулся из Тайланда, позвонил в службу 112, спросил кто может доставить продукты и вынести мусор, на продукты сказали принимаем заявки, а мусор никто вам не вынесет. Идите по подъезду, по квартирам, к соседям и спрашивайте, кто из соседей согласен на это, сами мол выносить не можете, и это при том что люди должны находиться в своей квартире на самоизоляции.

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