Амурский бизнес интересует, на что сотрудникам выплачивать зарплату (видео)

Фото: правительство Амурской области

Девятого апреля впервые в Амурской области в онлайн режиме состоялась видеоконференция «Бизнес и власть. Как выжить малому бизнесу?». В ней приняли участие около 200 человек, в том числе, более 150 амурских предпринимателей.

В формате прямого диалога предприниматели смогли задать вопросы о выплате зарплат своим сотрудникам в период простоя, о снижении налоговой нагрузки, расширении перечня организаций, которые могут продолжать осуществлять деятельность, несмотря на введенный режим нерабочих дней.

Участие в конференции приняли губернатор Василий Орлов, руководители министерств областного правительства, представители кредитных организаций, руководители муниципалитетов, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (Роспотребнадзор, УФНС, Россельхознадзор, Благовещенская таможня).

Организатором выступил Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области. Модерировал мероприятие председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области, общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

Первые вопросы от представителей бизнес-сообщества касались актуальных мер поддержки в условиях пандемии коронавируса, сообщает амурское министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Пакет мер поддержки постоянно расширяется на федеральном и региональном уровнях. Буквально вчера президентом Владимиром Путиным озвучена отсрочка страховых взносов на 6 месяцев для всех субъектов МСП с последующей реструктуризацией до 1 года, анонсирована дополнительная программа поддержки бизнеса от Центрального банка РФ. Значительный перечень налоговых, финансовых и имущественных мер поддержки утвержден в Плане первоочередных мероприятий по развитию экономики региона. Перечень мер поддержки мы планируем расширять на постоянной основе в дальнейшем. Ознакомиться с ним можно в специальном разделе на портале правительства региона», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Свои инициативы по выработке мер поддержки для бизнеса вносят на муниципальном уровне. В настоящее время ведется работа по оптимизации коэффициента для предпринимателей по специальному режиму ЕНВД. По словам мэра Благовещенска Валентины Калиты, в амурской столице его планируют снизить в два раза.

Вопрос выплаты зарплат для своих сотрудников призваны решить беспроцентные кредиты, которые в ближайшее время станут доступны для предпринимателей региона.

«ВТБ начал предоставлять малому бизнесу и микропредприятиям краткосрочные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам во всех регионах своего присутствия с 8 апреля. Сейчас у нас в проработке несколько заявок от бизнеса Приамурья, на днях планируем первые выдачи», – рассказала управляющий ВТБ по Амурской области Ирина Малых.

Еще одной важной частью вопросов стал блок, касающийся расширения перечня организаций, которым разрешено осуществлять деятельность в период нерабочих дней.

«Мы все хотели бы, чтобы этот список стал шире, однако в первую очередь мы отталкиваемся от текущей эпидемиологической обстановки в регионе. Такие вопросы мы обязательно согласовываем с Роспотребнадзором, опираемся на рекомендации специалистов. Если какие-то сферы бизнеса пока не вошли в список, то на это есть веские причины, – подчеркнул Василий Орлов. – Мы должны понимать всю серьезность текущей ситуации. Мы не можем допустить риска появления новых случаев заболевания. Вопросы расширения перечня и введения новых послаблений рассматриваются еженедельно на заседании оперативного штаба. Очередные решения по режиму работы организаций мы примем в эту пятницу. И обязательно в зависимости от рекомендаций Роспотребнадзора».

Как сообщается на сайте «Опоры России», следующая видеоконференция запланирована предварительно на 16 апреля. Точная дата и время, а также порядок сбора вопросов будут объявлены дополнительно.