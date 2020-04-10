В Приморском крае впервые коронавирусом заболели дети

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Еще пять официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы 9 апреля в Приморском крае. Положительный результат дали тесты троих взрослых и двоих детей.

Как подчеркнули в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, опасная вирусная инфекция выявлена у детского населения в Приморье впервые. Дети заразились от родителей, у которых диагноз подтвердили несколькими днями ранее.

«Результаты данных пациентов находились со вчерашнего дня в статусе “сомнительные”. Сегодня был получен заключительный результат, который подтвердил положительный статус», – сообщили в ведомстве.

Таким образом, по данным на 18:00 9 апреля в Приморском крае зарегистрировано всего 20 случаев коронавирусной инфекции. Двое поправились, еще двоих спасти не удалось. Остальные получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном госпитале краевой клинической больницы № 2, сообщает сайт краевого правительства.

В Приморском крае действует режим полной самоизоляции. Жителям региона рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей.