Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:19 0

В Приморском крае впервые коронавирусом заболели дети

В Приморском крае впервые коронавирусом заболели дети
Фото: pixabay.com

Еще пять официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы 9 апреля в Приморском крае. Положительный результат дали тесты троих взрослых и двоих детей.

Как подчеркнули в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, опасная вирусная инфекция выявлена у детского населения в Приморье впервые. Дети заразились от родителей, у которых диагноз подтвердили несколькими днями ранее.

«Результаты данных пациентов находились со вчерашнего дня в статусе “сомнительные”. Сегодня был получен заключительный результат, который подтвердил положительный статус», – сообщили в ведомстве.

Таким образом, по данным на 18:00 9 апреля в Приморском крае зарегистрировано всего 20 случаев коронавирусной инфекции. Двое поправились, еще двоих спасти не удалось. Остальные получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном госпитале краевой клинической больницы № 2, сообщает сайт краевого правительства.

В Приморском крае действует режим полной самоизоляции. Жителям региона рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Просмотров всего: 2054

#Дальний Восток #дети #здоровье #коронавирус

распечатать


Коронавирус

Одно из зданий Свободненской больницы переоборудовали под инфекционный госпиталь
Общество 1

Благовещенцы могут оплатить квитанцию РКЦ у себя дома

Коронавирус

Ограничения, введенные из-за коронавируса, смягчили больше половины регионов России
Происшествия

СК начал проверку по факту распространения фейка о коронавирусе на амурском руднике
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь