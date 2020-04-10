Соцсети: в Чигирях произошло ДТП с переворотом (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места ДТП. Как утверждает инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, оно произошло в селе Чигири Благовещенского района. На кадрах видно, что легковой автомобиль лежит на боку рядом с дорогой.

«ДТП в Чигирях, по улице Центральной, напротив магазина "Хороший". По предварительным данным, водитель в состоянии алкогольного опьянения», – сказано в сообщении паблика. В самом видео мужской голос произносит: «Вроде все живы, всё нормально».

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сказали, что по данному факту сообщений в дежурную часть не поступало.