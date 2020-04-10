Выбор читателей за 9 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 9 апреля.

Бывшая амурчанка столкнулась с новым видом мошенничества. Об этом женщина сообщила в редакцию Амур.инфо. Мошенники, используя фотографии с личной страницы женщины в социальных сетях, разослали ее знакомым через мессенджер WhatsApp сообщения с просьбой перечислить деньги.

9 апреля в Благовещенском аэропорту прошла настройка и техническое тестирование тепловизионного комплекса по контролю температуры тела пассажиров, прилетающих в Благовещенск. Система введена в работу. Дистанционную диагностику прошли 104 пассажира, прибывших из Домодедова рейсом № 349 авиакомпании «Уральские авиалинии».

Благовещенцев, чьи дети посещают один из частных детских садов областного центра, просят оплатить посещение за апрель, при том, что до 30 апреля, согласно указу президента, дошкольное учреждение так же, как и муниципальные сады, работать не будет. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщила одна из мам.

Светлана Хамидулина из Белогорска, которая сейчас временно проживает в Якутии, засветилась в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Ведущий Иван Ургант рассказал, что Светлана пробежала полумарафон в своей квартире, преодолев дистанцию в 21 километр.