В областной больнице в Благовещенске появилось «Окно доверия»

«Окно доверия» открылось в Амурской областной клинической больнице в Благовещенске. Система обратной связи создана в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника». Теперь все желающие могут оставить видеоотзыв о работе медицинского учреждения.

«Окна доверия» – это система видеосвязи, которая установлена в областной консультативной поликлинике, женской консультации областного перинатального центра, холле стационара областной больницы. Сервис позволит оценить, насколько доступна медицинская помощь для амурчан и как ее улучшить.

«Мы рассчитываем, что "Окно доверия" послужит дополнительным инструментом в налаживании взаимоотношений с пациентами и выявлении каких-то возможных недочетов в нашей работе. Что особенно ценно – пациентам не нужно искать каналы связи, электронный адрес, телефон или кабинет. Подойти к "окну", нажать кнопку, назвать свою фамилию и номер телефона и оставить обращение – это все, что надо сделать», – отметила главный врач Амурской областной клинической больницы Ольга Сапегина.

Она пояснила, что контактный телефон и фамилия пациента необходимы для обратной связи и усиления мониторинга качества и доступности медицинской помощи.

«Вообще, "бережливые технологии" значительно улучшают все процессы: и в управлении персоналом, и в приеме больных, и в планировании работы учреждения. Принципы "бережливости" распространяются не столько на экономику учреждения, сколько на время и нервы пациентов и медиков. В здравоохранении важно беречь все ресурсы», – цитирует Ольгу Сапегину пресс-служба правительства Амурской области.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Амурской области