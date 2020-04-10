Гороскоп 10 апреля: у Стрельцов изменения в личной жизни, а Раки столкнутся с грубостью

Восход Солнца: 05:45

Заход Солнца: 19:16

Солнце в Овне.

Овен. Будьте бдительны и осторожны в обещаниях. Не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но обстановка на работе сегодня не слишком благоприятна. В этот день опасайтесь сплетен и наговоров.

Телец. День благоприятен для проявления ваших творческих способностей во всех сферах деятельности, для раскрытия внутреннего потенциала, однако звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных действий. Постарайтесь разумно отнестись к любимому человеку, излишние эмоции или сетования по поводу его несоответствия вашим идеалам могут привести к ссоре.

Близнецы. Пассивный, тяжелый день. Многим Близнецам будет сложно втянуться в работу. Возможно, захочется сменить сферу деятельности. Однако избегайте упаднических настроений. Не взваливайте на себя новые обязанности. Спокойно разберитесь с прежними делами.

Рак. День включения космической энергии любви, откровений, очищения огнем. В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления выделиться или поставить свое мнение выше мнений других. Для работников промышленности и сферы услуг возможно столкновение с кознями недоброжелателей, грубостью или неприкрытым обманом.

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Лев. Сегодня Вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные. Скорее всего Вам посчастливится решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на что, Львам удастся осуществить те мечты, которые не покидали Вас на протяжении последнего времени.

Дева. Усиливаются дар предвидения и интуиция. В проявлении чувств следует проявить осмотрительность, даже некоторую жесткость.

Весы. Следите за знаками судьбы – возможно, фортуна решила Вам о чем-то намекнуть. Но слушать советы суеверных знакомых нежелательно.

Скорпион. День неблагоприятный для контактов, начала новых дел, путешествий. В сфере профессиональной деятельности вероятны конфликтные ситуации с начальством или неудовлетворение сделанной работой. Возможен душевный дискомфорт, упадок сил, дурное расположение духа.

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Стрелец. Сегодня главное - ничего не перепутать и правильно расставить приоритеты. Сосредоточьтесь на главном — и Вы легко справитесь с любой проблемой. День обещает стать благоприятным для дальнейшей деятельности. Не исключено, что Вас ожидают приятные сюрпризы и новое знакомство. Звезды предсказывают изменения в личной жизни.

Козерог. Благоприятный день. Расположение звезд сулит удачу Ваш жизненный потенциал на высоте. Любые начинания принесут положительные результаты. Мужчины-Козероги смогут воплотить свои замыслы в жизнь, подняться на ступеньку по служебной лестнице или получить похвалу от начальства. Женщинам-Козерогам звезды советуют разумнее сочетать работу с домашними или материнскими обязанностями.

Водолей. Звезды предлагают отдохнуть, развеяться и выехать на природу. Наблюдайте за всем, что творится вокруг и делайте соответствующие выводы.

Рыбы. Тяжелый и опасный день — несет нерешительность,сомнения, ложные советы. Неблагоприятный день для любой деятельности. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния.

Астролог: Вальдемар Небоходцев