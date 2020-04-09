Умер известный амурский теле- и радиоведущий Михаил Бурганов

Известный журналист, шоумен Михаил Бурганов умер в Благовещенске 9 апреля. Ему был 51 год. Михаил – один из первых ведущих телевидения постсоветского периода.

Зрители помнят Михаила как бессменного ведущего автомобильной программы «Эх, прокачу!», которой он занимался на 25-м канале более десяти лет. Там же выходила его информационная передача «Кстати».

Михаил Бурганов появился в эфирном пространстве еще в начале 90-х. На телевидение его привела руководитель студенческого театра Ирина Марченко.

«Он приехал в Благовещенск после армии, служил на флоте, ‒ рассказала Ирина. ‒ Поступил в технологический институт (нынешний АмГУ). Там Миша и пришел в наш театр, сразу стал звездой. Он всегда был работящим, улыбчивым, с великолепным чувством юмора. На ТВ я его привела в 1994 году на 5-й канал к Виктору Коршунову. Это основатель и директор телеканала. И в тот же вечер он был в эфире. Тогда его звезда и взошла».

Последние несколько лет Михаил Бурганов вел эфиры на городской радиостанции «Шансон».

Похороны назначены на 14 апреля. Вынос состоится из ритуального зала на улице Кузнечной в 11:00.