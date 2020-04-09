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9 апреля 2020, 22:56 10

Умер известный амурский теле- и радиоведущий Михаил Бурганов

Умер известный амурский теле- и радиоведущий Михаил Бурганов

Известный журналист, шоумен Михаил Бурганов умер в Благовещенске 9 апреля. Ему был 51 год. Михаил – один из первых ведущих телевидения постсоветского периода.

Зрители помнят Михаила как бессменного ведущего автомобильной программы «Эх, прокачу!», которой он занимался на 25-м канале более десяти лет. Там же выходила его информационная передача «Кстати».

Михаил Бурганов появился в эфирном пространстве еще в начале 90-х. На телевидение его привела руководитель студенческого театра Ирина Марченко.

«Он приехал в Благовещенск после армии, служил на флоте, ‒ рассказала Ирина. ‒ Поступил в технологический институт (нынешний АмГУ). Там Миша и пришел в наш театр, сразу стал звездой. Он всегда был работящим, улыбчивым, с великолепным чувством юмора. На ТВ я его привела в 1994 году на 5-й канал к Виктору Коршунову. Это основатель и директор телеканала. И в тот же вечер он был в эфире. Тогда его звезда и взошла».

Последние несколько лет Михаил Бурганов вел эфиры на городской радиостанции «Шансон».

Похороны назначены на 14 апреля. Вынос состоится из ритуального зала на улице Кузнечной в 11:00.

Просмотров всего: 1199

#память #ТВ

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Помним его искрометный юмор,передачу,которую он вёл,настоящий артист!Навсегда останется в нашей памяти...Соболезнование родным и близким ....

  • Ириночка

    Ириночка
    1 час назад

    Соболезнования близким

  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    1 час назад

    Легенда нашего ТВ

  • маузер

    маузер
    1 час назад

    тогда наше телевидение можно было смотреть. Соболезнования близким

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    43 минуты назад

    Соболезную.все смертны

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    42 минуты назад

    Вспомнил.Что с ним случилось?

  • Myxira

    Myxira
    38 минут назад

    51 год... Соболезную.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    37 минут назад

    Даеш пенсию в 78 лет

    Ура Ура Ура !!!

  • Ирэн888

    Ирэн888
    34 минуты назад

    О, високосный год – проклятый год

    Как мы о нем беспечно забываем

    И доверяем жизни хрупкий ход

    Всё тем же пароходам и трамваям

    А между тем в злосчастный этот год

    Нас изучает пристальная линза

    Из тысяч лиц – не тот…, не тот…, не тот…

    Отдельные выхватывая лица

    И некая верховная рука,

    В чьей воле все кончины и отсрочки,

    Раздвинув над толпою облака,

    Выхватывает нас поодиночке.

    А мы бежим, торопимся, снуем, —

    Причин спешить и впрямь довольно много —

    И вдруг о смерти друга узнаем,

    Наткнувшись на колонку некролога.

    И стоя в переполненном метро,

    Готовимся увидеть это въяве:

    Вот он лежит, лицо его мертво.

    Вот он в гробу. Вот он в могильной яме…

    Переменив прописку и родство,

    Он с ангелами топчет звездный гравий,

    И все что нам осталось от него, —

    С полдюжины случайных фотографий.

    Случись мы рядом с ним в тот жуткий миг —

    И Смерть бы проиграла в поединке…

    Она б она взяла за воротник,

    А мы бы ухватились за ботинки.

    Но что тут толковать, коль пробил час!

    Слова отныне мало что решают,

    И, сказанные десять тысяч раз,

    Они друзей — увы! — не воскрешают.

    Ужасный год!… Кого теперь винить?

    Погоду ли с ее дождем и градом?

    …Жить можно врозь. И даже не звонить.

    Но в високосный год держаться рядом.

  • paravis

    paravis
    10 минут назад

    Хорошие люди рано уходят.

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