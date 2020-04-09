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сегодня, 21:03 1

«Точка кипения» продолжает работу в новом формате

«Точка кипения» продолжает работу в новом формате

Ровно год прошел с открытия первого в Благовещенске пространства коллективной работы – «Точки кипения». Более 800 мероприятий прошло здесь за это время. Несмотря на принятые в области запреты на массовые собрания из-за эпидемии коронавируса, «Точка кипения» продолжает работать, но теперь в новом режиме. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала программный директор «Точки кипения. Благовещенск» Дарья Лариошина.

«Основная наша задача – это перевести всех организаторов на удаленную работу. Дать возможность участникам платформы так же проходить обучение и посещать мастер-классы, различные семинары. Мы работаем в программе Zoom, куда мы можем подключить до 100 человек одновременно. В этой программе есть возможность показывать собственный экран, показывать презентацию, запускать ролики», – рассказывает Дарья.

В целом количество мероприятий в «Точке» стало меньше, потому что для людей очень важен индивидуальный контакт, говорят организаторы. Однако считают, что на удалении тоже возможно работать.

«Более 22 000 участников посетило наши мероприятия до карантина. Загруженность площадок было до 80 %. Уже не все организаторы могли попасть на площадку, чтобы провести свое мероприятие», – добавляет Дарья.

Сейчас продолжается регистрация мероприятий до конца года. Многие организаторы переносят встречи на конец лета, начало осени.

Какие мероприятия нельзя проводить в «Точке кипения», об этом в видео.

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#Простые вопросы

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Комментарии
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  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    19 минут назад

    Какая Дарья красавица!!! Могла бы сыграть роль Гоголевской панночки :)

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