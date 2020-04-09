В центре Москвы произошел взрыв

Как уточняет издание, в ходе проведения ремонтных работ произошла разгерметизация кислородного баллона.

Информация о пострадавших пока разнится. По сведениям Telegram-канала Mash, пострадала одна девушка, у нее выбило зуб. Источники «Известий» говорят, что пострадали женщина 40 лет и 13-летняя девочка: подростку травмировало руку, женщине — зубы. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что пострадали девушка, которую на улице ранило осколками, разлетевшимися от здания, и еще один человек — внутри бизнес-центра. Точное число пострадавших уточняется.

По информации источников ТАСС, неизвестно местонахождение 10 человек, которые были недалеко от места инцидента.

Столичное управление МЧС в Twitter подтвердило факт хлопка и возгорания в бизнес-центре. «На 10 этаже произошел хлопок в бойлерной с последующим загоранием на площади 5 кв. м, которое было оперативно ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало»,– следует из сообщения ведомства.

Движение по 2-й Брестской улице полностью перекрыто, сообщил Центр организации дорожного движения.