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9апреля
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В центре Москвы произошел взрыв

В центре Москвы произошел взрыв
Фото: Инна Шимкова/ТАСС

В центре Москвы на 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в бизнес-центре произошел взрыв. На видео с места происшествия видна вывеска «Мосгосэкспертиза», она находится в доме № 8 на этой улице – в бизнес-центре «Панорама», сообщает «Коммерсант». На 9-м этаже здания выбиты все стекла.

Как уточняет издание, в ходе проведения ремонтных работ произошла разгерметизация кислородного баллона.

Информация о пострадавших пока разнится. По сведениям Telegram-канала Mash, пострадала одна девушка, у нее выбило зуб. Источники «Известий» говорят, что пострадали женщина 40 лет и 13-летняя девочка: подростку травмировало руку, женщине — зубы. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что пострадали девушка, которую на улице ранило осколками, разлетевшимися от здания, и еще один человек — внутри бизнес-центра. Точное число пострадавших уточняется.

По информации источников ТАСС, неизвестно местонахождение 10 человек, которые были недалеко от места инцидента.

Столичное управление МЧС в Twitter подтвердило факт хлопка и возгорания в бизнес-центре. «На 10 этаже произошел хлопок в бойлерной с последующим загоранием на площади 5 кв. м, которое было оперативно ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало»,– следует из сообщения ведомства.

Движение по 2-й Брестской улице полностью перекрыто, сообщил Центр организации дорожного движения.

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