В Белогорске досрочно отключат от отопления муниципальные объекты

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске принято решение о досрочном завершении отопительного сезона на ряде объектов. Административные здания администрации города и культуры отключат от тепла в понедельник, 13 апреля. Соответствующее решение принял глава Белогорска Станислав Мелюков.

В перечне здание администрации города, комитета по образованию, а также здание, где размещены муниципальные службы и общественники. Под досрочное завершение отопительного сезона попали Центр культурного развития и Школа искусств – учеников и посетителей в учреждениях культуры нет, персонал работает дистанционно.

«Такое решение принято с учетом наступивших положительных температур и оптимизации городских расходов. Что касается отопительного сезона для всего Белогорска, то он продолжается в штатном режиме. Решение о его завершении будет принято позже», – цитирует главу Белогорска Станислава Мелюкова пресс-служба администрации города.