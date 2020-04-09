Жители Белогорска массово перестали платить квартплату

Фото: администрация Белогорска

Поступление квартплаты от жителей Белогорска за представленные услуги ЖКХ в первую неделю апреля 2020 года снизилось в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. В администрации города приводят данные: 12,5 миллиона рублей горожане оплатили в прошлом году и всего 3,3 миллиона в текущем.

В управлении ЖКХ Белогорска отмечают, что львиная доля средств от платежей направляется на расчеты за поставленное в город топливо. Кроме этого, они обеспечивают работоспособность предприятий ЖКХ, заработную плату их работников.

«Если мартовские платежи с 1 по 6 апреля текущего года составили 13,7 миллиона рублей, то апрельские за тот же период всего 3,3 миллиона рублей. Вчетверо меньше! Такого не было никогда! Да, все понимают ситуацию с коронавирусом, но котельные, которые работают на топливе, эту ситуацию в один “прекрасный” момент не поймут. За поставленное в город топливо необходимо рассчитываться. Зарплату платить надо. Налоги платить надо, предприятиям ЖКХ в отличие от малого бизнеса отсрочек и льгот никто не предоставлял! А сейчас уже необходимо готовиться к следующей зиме. Отсутствие платежей за предоставленные услуги ставит под угрозу функционирование всего жилищно-коммунального хозяйства. Можно, конечно, повесить замок на все коммунальные объекты, но что тогда?», – цитирует директора предприятия «Горэнерго» Виталия Бардаша пресс-служба администрации Белогорска.