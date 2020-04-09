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9апреля
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сегодня, 20:40 18

Жители Белогорска массово перестали платить квартплату

Жители Белогорска массово перестали платить квартплату
Фото: администрация Белогорска

Поступление квартплаты от жителей Белогорска за представленные услуги ЖКХ в первую неделю апреля 2020 года снизилось в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. В администрации города приводят данные: 12,5 миллиона рублей горожане оплатили в прошлом году и всего 3,3 миллиона в текущем.

В управлении ЖКХ Белогорска отмечают, что львиная доля средств от платежей направляется на расчеты за поставленное в город топливо. Кроме этого, они обеспечивают работоспособность предприятий ЖКХ, заработную плату их работников.

«Если мартовские платежи с 1 по 6 апреля текущего года составили 13,7 миллиона рублей, то апрельские за тот же период всего 3,3 миллиона рублей. Вчетверо меньше! Такого не было никогда! Да, все понимают ситуацию с коронавирусом, но котельные, которые работают на топливе, эту ситуацию в один “прекрасный” момент не поймут. За поставленное в город топливо необходимо рассчитываться. Зарплату платить надо. Налоги платить надо, предприятиям ЖКХ в отличие от малого бизнеса отсрочек и льгот никто не предоставлял! А сейчас уже необходимо готовиться к следующей зиме. Отсутствие платежей за предоставленные услуги ставит под угрозу функционирование всего жилищно-коммунального хозяйства. Можно, конечно, повесить замок на все коммунальные объекты, но что тогда?», – цитирует директора предприятия «Горэнерго» Виталия Бардаша пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    49 минут назад

    зато флаг есть

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    45 минут назад

    ГЛАВА БЕЛОГОРСКА: «В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА Я БЫ ОГРАНИЧИЛ ВСЕХ И ВСЯ»

    Все послушались главу города.

    Осталось выяснить, кто заплатит за банкет?!

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    Зря народ не платит.

    Всё равно придётся, но, как говорят, скупой платит дважды!

  • Демидыч

    Демидыч
    38 минут назад

    у всех режим самоизоляции

  • Ditrih

    Ditrih
    35 минут назад

    Адепты распространенной в сети позиции "ура! эпидемия! можно не платить!" и жертвы прощения штрафных санкций. Алло, платить-то всё равно придётся.

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    34 минуты назад

    Между холодильником и ЖКХ - обычно побеждает холодильник.

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад

    Грюмидыч

    Между холодильником и ЖКХ - обычно побеждает холодильник.



    Ненадолго...

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    20 минут назад

    Старый, да ты прав - сейчас твои едросы по быстрому закон свояют, что за не уплату ЖКХ уголовная ответственность . и все будут в шоколаде. ага?

  • Демидыч

    Демидыч
    18 минут назад

    массовый протест против мэра?

  • Oldlord

    Oldlord
    15 минут назад

    Грюмидыч

    Старый, да ты прав - сейчас твои едросы по быстрому закон свояют, что за не уплату ЖКХ уголовная ответственность . и все будут в шоколаде. ага?



    Во-первых, едросы не мои.

    Были б мои - ходили бы строем и пели патриотические песни.

    А уголовка за такую мелочь не нужна, хватит и административки.

    Но вы с Вольфовичем можете внести предложение в ГД.

    Вы любите популистские идеи толкать.

  • Анеле

    Анеле
    15 минут назад

    Демидыч

    массовый протест против мэра?



    А работяги почему крайние? Те, которые работают, оказывая эти услуги? У них тоже семьи...

  • full

    full
    13 минут назад

    Однако, жрать уже нечего, раз ЖКХ игнорят...

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    12 минут назад

    Анеле

    Демидыч

    массовый протест против мэра?



    А работяги почему крайние? Те, которые работают, оказывая эти услуги? У них тоже семьи...



    А все остальные работяги, тех которых не по своему желанию отправили на карантин - почему они крайние? ты думаешь им зарплату с воздуха заплатят?

  • Демидыч

    Демидыч
    11 минут назад

    Мелюков призвал всех сидеть дома-люди его послушались и теперь они же виноваты

  • Касандра

    Касандра
    9 минут назад

    мне тож кто б заплатил

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    8 минут назад

    Oldlord



    Во-первых, едросы не мои.

    Были б мои - ходили бы строем и пели патриотические песни.

    А уголовка за такую мелочь не нужна, хватит и административки.

    Но вы с Вольфовичем можете внести предложение в ГД.

    Вы любите популистские идеи толкать.



    Ну не знаю как насчет ходили строем и пели песни - но танцевать под патриотические песни они у тебя точно умеют.

    А чего мелочится с административкой, сразу двушечку и норм )))))))

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    3 минуты назад



    Путин сказал всем заплатить зарплату, но не сказал откуда взять деньги на нее.

    так может мэр города со своего кармана заплатит за ЖКХ?

    к тому же он сам всех призывал сидеть по домам.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 минуты назад

    Грюмидыч

    А чего мелочится с административкой, сразу двушечку и норм )))))))



    А от вас никто ничего путного и не ожидает. )

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