Флаг Белогорска подняли на высоту 35 метров

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске на 35-метровую высоту подняли флаг города. Работоспособность механизмов флагштока для поднятия флага в центре кольцевой развязки проверили по поручению главы города Станислава Мелюкова ровно за месяц до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в процессе приняли замглавы Белогорска по строительству Владимир Розонов, руководители управления капстроительства и управления по делам ГО и ЧС, спасатели, подрядчик.

«Проверили работоспособность электрического подъемного механизма, – рассказал Владимир Розонов. – Первый опыт. Все работает. Единственное, экспериментальным путем сегодня определили, что флаг необходимо поднимать с 6-метровой высоты. В этом случае флаг будет поднят на высшую точку конструкции. Сегодня до нее оставалось три метра. Будем пробовать еще, чтобы 1 мая все было абсолютно точно. Должен сказать, что красиво. Флаг развевается красиво и правильно, не сворачиваясь от ветра».

Процесс поднятия флага занял около 20 минут. Сначала полотнище площадью 54 квадратных метра закрепили на тросе. Лебедку привели в действие с помощью генератора. Все мероприятия по апробации флагштока были выполнены за 1,5 часа.

«В скором времени на кольцевой развязке будет благоустроена территория, – добавил замглавы. – Здесь планируется уложить тротуарную плитку, выполнить необходимые работы, чтобы можно было обслуживать конструкцию флагштока. Сейчас она работает от электрогенераторной станции».

1 мая над Белогорском планируют торжественно поднять копию знамени Победы в честь 75-й годовщины водружения над рейхстагом. Намерение установить в центре Белогорска флагшток с флагом глава города Станислав Мелюков озвучил в 2019 году. За счет средств городского бюджета приобретено 5 флагов для флагштока. Все остальные расходы по реализации проекта стоимостью 3,5 миллиона рублей выполнены из внебюджетных источников.