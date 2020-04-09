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сегодня, 19:26 3

Флаг Белогорска подняли на высоту 35 метров

Флаг Белогорска подняли на высоту 35 метров
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске на 35-метровую высоту подняли флаг города. Работоспособность механизмов флагштока для поднятия флага в центре кольцевой развязки проверили по поручению главы города Станислава Мелюкова ровно за месяц до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в процессе приняли замглавы Белогорска по строительству Владимир Розонов, руководители управления капстроительства и управления по делам ГО и ЧС, спасатели, подрядчик.

«Проверили работоспособность электрического подъемного механизма, – рассказал Владимир Розонов. – Первый опыт. Все работает. Единственное, экспериментальным путем сегодня определили, что флаг необходимо поднимать с 6-метровой высоты. В этом случае флаг будет поднят на высшую точку конструкции. Сегодня до нее оставалось три метра. Будем пробовать еще, чтобы 1 мая все было абсолютно точно. Должен сказать, что красиво. Флаг развевается красиво и правильно, не сворачиваясь от ветра».

Процесс поднятия флага занял около 20 минут. Сначала полотнище площадью 54 квадратных метра закрепили на тросе. Лебедку привели в действие с помощью генератора. Все мероприятия по апробации флагштока были выполнены за 1,5 часа.

«В скором времени на кольцевой развязке будет благоустроена территория, – добавил замглавы. – Здесь планируется уложить тротуарную плитку, выполнить необходимые работы, чтобы можно было обслуживать конструкцию флагштока. Сейчас она работает от электрогенераторной станции».

1 мая над Белогорском планируют торжественно поднять копию знамени Победы в честь 75-й годовщины водружения над рейхстагом. Намерение установить в центре Белогорска флагшток с флагом глава города Станислав Мелюков озвучил в 2019 году. За счет средств городского бюджета приобретено 5 флагов для флагштока. Все остальные расходы по реализации проекта стоимостью 3,5 миллиона рублей выполнены из внебюджетных источников.

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#администрация Белогорска #Белогорск #праздники

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Комментарии
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  • valera6934

    valera6934
    1 час назад

    3,5 мил.руб...на бесполезный флаг??? А на производство тех же масок в период надвигающейся эпидемии денег нет.ждем когда нам китай даст?люди!!! ,человеки!!!,у вас все с головой в порядке????

  • mm_Жека Попов

    mm_Жека Попов
    1 час назад

    Хотите красивое и подкаченное тело как у спортсменов, теперь это можно сделать без усилий, сидя дома и всего 15 мнут в день да и стоит копейки.Реально крутая штука, всем советую попробовать, вот сами почитайте что к чему ---- http://xx.org.ua/preess

  • Oldlord

    Oldlord
    24 минуты назад

    valera6934

    3,5 мил.руб...на бесполезный флаг??? А на производство тех же масок в период надвигающейся эпидемии денег нет.ждем когда нам китай даст?люди!!! ,человеки!!!,



    Это частные деньги, во-первых.

    Во-вторых, каждый волен распоряжаться своими деньгами так, как ему хочется в пределах закона.

    В-третьих, идея с флагом возникла намного ранее пандемии.



    у вас все с головой в порядке????



    Ну и в-четвёртых, начни с себя! )

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