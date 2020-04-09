В районе моста Благовещенск – Хэйхэ спасли тонувшую собаку (видео)

Позитивной новостью с редакцией Амур.инфо поделились читатели. 9 апреля в районе села Каникурган, недалеко от моста Благовещенск – Хэйхэ мужчины спасли собаку.

Животное провалилось в протоку, образовавшуюся на месте растаявшего льда, и вцепилось лапами в кромку льда, пытаясь удержаться. Но все попытки выбраться на поверхность были тщетны.

Мужчины издалека заметили животное, пытавшееся выбраться из воды. На видеозаписи видно, как они медленно подходят к месту, где провалилась собака. Один из них аккуратно опускается на четвереньки и ползет к ней, а затем пытается вытащить.

«У моей сестры там муж работает, на этом мосту. Он рассказал эту историю и поделился видео. Спасатели – это и есть сами работники моста. Муж сестры никогда с собаками особо дел не имел, не знает, как с ними толком обращаться в таких ситуациях, у него дома кошка, но при этом не испугался. Хотя, когда он пытался достать собаку, она укусить от страха его пыталась. Но он все равно смог ее вытащить. Потом напуганная собака просто убежала, видимо, бездомная какая-то», – рассказала благовещенка, поделившаяся видеозаписью.

Недавно Амур.инфо сообщало, что сейчас на реках Амурской области активно идет лед. Амурское управление МЧС предупреждало амурчан об опасности выхода на лед, так как он из-за теплой погоды заметно истончал.

«Выходить на водоемы в настоящее время чрезвычайно опасно, насколько бы лед ни казался прочным. Лед разрушается под действием солнца и ветра, а на реках – одновременно и под действием течения», – говорил тогда Иван Воробьев, главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области.

Только животные об этой опасности не знают и ежегодно попадают в беду.