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Хабаровский край первым объявил о досрочном окончании учебного года

Хабаровский край первым объявил о досрочном окончании учебного года
Фото: khabkrai.ru

Школьники Хабаровского края отправятся на каникулы раньше срока. Такое решение принято по рекомендациям федеральных органов власти.

Так, с 13 апреля учеников 1-3 классов во всем регионе рекомендовано отправить на каникулы, сообщает пресс-служба администрации. Такое решение озвучила и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

«Учащиеся 4-6 классов продолжат обучаться дистанционно еще неделю. За это время школам необходимо организовать проведение всероссийских проверочных работ. После чего дети будут аттестованы и с 20 апреля уйдут на каникулы. Для 7 классов рекомендовано проведение восьми проверочных работ. Поэтому они будут заниматься еще две недели и уйдут на каникулы с 27 апреля. Ученики 8-11 классов продолжат обучение дистанционно до конца четверти», – сообщила Виктория Хлебникова.

Она также добавила, что в текущем году выпускники 9 классов вместо четырех обязательных экзаменов будут сдавать только два: русский и математику. Для них аттестационная кампания начнется 9 июня. 11-классники первый экзамен сдадут 8 июня.

Двум отдаленным северным районам, Тугуро-Чумиканскому и Аяно-Майскому, где не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции нового типа и сообщение с которыми затруднено, рекомендовано продолжить учебный год в штатном режиме.

Досрочные каникулы коснутся и школы краевого центра. Как сообщила заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина, в соответствии с решением министерства просвещения РФ, а также регионального минобра, ученики 1-3 классов уйдут на каникулы с 13 апреля, школьники 4-6 классов отправятся на отдых с 20 апреля, для семиклассников завершающим днем учебного года станет 26 апреля, а вот восьмиклассники в удаленном формате продолжат грызть гранит науки до 14 мая.

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❗️Хабаровские школьники отправятся на досрочные каникулы. Такое решение было принято на основании рекомендаций федеральных органов власти. ⠀ ☑️Как сообщила заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина, в соответствии с решением министерства просвещения Российской Федерации, а также регионального минобра, ученики 1-3 классов отправятся на досрочные каникулы уже с 13 апреля. ⠀ ☑️Школьники 4-6 классов, следующую неделю доучиваются в дистанционном режиме, заочно сдают всероссийские проверочные работы и с 20 апреля уходят на отдых. ⠀ ☑️Для семиклассников последний день учебного года обозначен 26 апреля. Восьмиклассники в удаленном формате «грызут гранит науки» до 14 мая. ⠀ ☑️«Старшее звено продолжает дистанционное обучение. Девятиклассники с 9 июня сдают два обязательных экзамены в рамках ОГЭ: математику и русский язык, предметы по выбору они не сдают. А для выпускников ЕГЭ стартует 8 июня. Если нам не поступит других рекомендаций, то будем работать в таком графике», - рассказала Елена Лагошина. ⠀ ❗️Напомним, что в городе продолжает работу телефонная «горячая линия», по которой горожане могут узнать о графике работы учреждений образования в связи с распространением коронавируса. В будние дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00. до 18.00 на вопросы горожан отвечают специалисты городского управления образования: о работе дошкольных учреждений – по телефону 55-68-19; о работе общеобразовательных учреждений – телефону 55-68-03; о работе учреждений дополнительного образования – по телефону 55-68-12. ⠀ #khabarovsk_adm#хабаровск #оставайтесьдома #домалучше #сидимдома #домабезопасно #сохраниздоровье

Публикация от администрация Хабаровска (@khabarovsk_adm)

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#Дальний Восток #коронавирус #школа

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