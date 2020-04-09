Хабаровский край первым объявил о досрочном окончании учебного года

Школьники Хабаровского края отправятся на каникулы раньше срока. Такое решение принято по рекомендациям федеральных органов власти.

Так, с 13 апреля учеников 1-3 классов во всем регионе рекомендовано отправить на каникулы, сообщает пресс-служба администрации. Такое решение озвучила и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

«Учащиеся 4-6 классов продолжат обучаться дистанционно еще неделю. За это время школам необходимо организовать проведение всероссийских проверочных работ. После чего дети будут аттестованы и с 20 апреля уйдут на каникулы. Для 7 классов рекомендовано проведение восьми проверочных работ. Поэтому они будут заниматься еще две недели и уйдут на каникулы с 27 апреля. Ученики 8-11 классов продолжат обучение дистанционно до конца четверти», – сообщила Виктория Хлебникова.

Она также добавила, что в текущем году выпускники 9 классов вместо четырех обязательных экзаменов будут сдавать только два: русский и математику. Для них аттестационная кампания начнется 9 июня. 11-классники первый экзамен сдадут 8 июня.

Двум отдаленным северным районам, Тугуро-Чумиканскому и Аяно-Майскому, где не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции нового типа и сообщение с которыми затруднено, рекомендовано продолжить учебный год в штатном режиме.

Досрочные каникулы коснутся и школы краевого центра. Как сообщила заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина, в соответствии с решением министерства просвещения РФ, а также регионального минобра, ученики 1-3 классов уйдут на каникулы с 13 апреля, школьники 4-6 классов отправятся на отдых с 20 апреля, для семиклассников завершающим днем учебного года станет 26 апреля, а вот восьмиклассники в удаленном формате продолжат грызть гранит науки до 14 мая.