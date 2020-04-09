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9апреля
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сегодня, 18:19 0

Беременная женщина, пользуясь доверием, ворует деньги у благовещенцев

Беременная женщина, пользуясь доверием, ворует деньги у благовещенцев
Фото: pixabay.com

В отделение полиции Благовещенска поступило насколько заявлений о краже денег с банковских карт. Потерпевшие утверждают, что средства пропали после того, как они на улице дали позвонить со своего телефона беременной женщине.

О новой схеме мошенничества сообщил паблик kriminal.blg в Инстаграме. «Вчера около перинатального центра подходит девушка под вид беременной и просит телефон позвонить, ‒ сообщается в публикации. ‒ Делает звонок ‒ на другом конце недоступно. Просит написать смс, что она ждет возле перинаталки, и в это время переводит деньги с карты. Будьте бдительны».

В полиции Благовещенска подтвердили, что сейчас идет расследование по нескольким эпизодам. С заявлениями о хищении по подобной схеме в правоохранительные органы обратились примерно пять граждан. Случаи хищения с использованием телефона были зафиксированы в разных районах областного центра.

Личность подозреваемой полицейские установили. Женщина действительно беременна. Полицейские устанавливают местонахождение гражданки.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье ч. 3 ст. 158 УК (кража, совершенная с банковского счета).

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#криминал #происшествия

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