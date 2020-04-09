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сегодня, 17:56 0

После обращения Путина амурчане интересуются, как безработным получить выплату

После обращения Путина амурчане интересуются, как безработным получить выплату
Фото: pixabay.com

Амурчане активно интересуются новой мерой поддержки для семей с детьми, где родители стали безработными. О ней 8 апреля в своем обращении заявил президент Владимир Путин.

Глава государства сообщил, что теперь, помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, в ближайшие три месяца будут выплачивать еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Как получить новое пособие, 9 августа спрашивали на горячей линии по коронавирусу. Амурчан консультировала руководитель амурского министерства социальной защиты населения Наталья Киселёва, сообщает пресс-служба ведомства.

«Что касается сегодняшних вопросов, то одни из них были по поводу выступления президента о выплатах семьям с детьми, родители которых временно лишились работы. Позвонила женщина из Зеи, ее интересовало, как быстро будет принят необходимый порядок и когда можно будет получить выплату», – рассказала министр.

Подобный вопрос заинтересовал и одну из жительниц Благовещенска. Об этом она сообщила в редакцию Амур.инфо. Женщина обратилась за помощью, позвонив на горячую линию 112. «Пока никаких нормативных документов у нас нет. Не можем ничем помочь», – пояснили амурчанке.

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#дети #работа #российская власть #финансы

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