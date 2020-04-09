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9апреля
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сегодня, 18:34 0

Студентам ДальГАУ компенсируют проживание в общежитиях в период пандемии

Студентам ДальГАУ компенсируют проживание в общежитиях в период пандемии
Фото: amur.er.ru

Студентам Дальневосточного государственного аграрного университета компенсируют расходы на оплату проживания в общежитии в период действия пандемии коронавируса. Об этом сообщил ректор вуза Павел Тихончук.

Решение принято на фоне санитарно-эпидемиологической ситуации, поскольку часть студентов разъехались по домам на период действия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«С 23 марта мы перевели процесс обучения в вузе в дистанционный режим. Большинство студентов, проживающих в общежитиях, на время периода действия самоизоляции уехали домой. Таких ребят у нас 800 человек. Все они получат материальную помощь, эквивалентную стоимости проживания в общежитии, по мере своего возвращения. Оставшиеся в общежитиях студенты – это 150 человек – такую помощь получат уже в ближайшее время», – прокомментировал Павел Тихончук.

Такую своевременную меру поддержки университет распространит на весь период действия пандемии. Проживание в студенческих апартаментах молодежи обходится в 1 000 рублей в месяц, сообщается на сайте амурского отделения партии «Единая Россия».

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#вузы #коронавирус #образование #студенты

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