В России зарегистрировано больше 10 тысяч случаев заболевания коронавирусом
Федеральный Роспотребнадзор опубликовал данные о подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России. За последние сутки в стране подтверждено 1 459 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 50 регионах. Из них в дальневосточных регионах зарегистрировано – 12 случае.
В Приморском крае – 5, в Бурятии – 4 и 3 – в Камчатском крае. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве – 857.
По данным эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, либо контактировали с заболевшими. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период выписано 698 выздоровевших. 76 человек скончались.
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