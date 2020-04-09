В России зарегистрировано больше 10 тысяч случаев заболевания коронавирусом

В Приморском крае – 5, в Бурятии – 4 и 3 – в Камчатском крае. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве – 857.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, либо контактировали с заболевшими. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период выписано 698 выздоровевших. 76 человек скончались.