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сегодня, 17:34

Участница «Дома-2» спасла жизни двух тяжело больных коронавирусом

Участница «Дома-2» спасла жизни двух тяжело больных коронавирусом
Фото: instagram.com/kiushkinaa/?hl=ru

Анастасия Киушкина, бывшая участница «Дома-2», совершила благородный поступок. Недавно переболевшая коронавирусом девушка сдала кровь, которая может спасти жизнь не одного человека.

Дело в том, что в крови людей, перенесших Covid-19, содержатся антитела к вирусу. Настя стала седьмым донором такой плазмы в России. Она сдала 650 мл крови – объем, которого хватит, чтобы спасти двух пациентов в тяжелом состоянии.

Останавливаться на этом Киушкина не желает. Девушка заявила, что после 2-недельного восстановления снова станет донором.

Анастасия заболела Covid-19 после возвращения из Франции. У нее возникли заложенность носа и боль в горле. Закрывшаяся на карантине звезда вызвала скорую. Первый тест на коронавирус дал отрицательный результат. Однако состояние Анастасии ухудшилось. 17 марта ее госпитализировали и снова провели анализ на опасный вирус. Во второй раз болезнь подтвердилась.

Киушкина участвовала в телестройке в 2015 году. Проект она оставила ради рэпера Гуфа (Алексея Долматова), но тот вскоре разорвал с ней отношения, сообщает «Экспресс газета».

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#коронавирус #ТВ #шоу-бизнес

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