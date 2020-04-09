Амурчанину с онкологией необходимо более 2 миллионов на лечение

Алексею Пашаеву из села Придорожное Тамбовского района необходимо собрать более 2 миллионов рублей на лечение в московской клинике. Сейчас мужчина находится в реанимации после тяжелой операции. Из-за онкологии Алексею пришлось ампутировать руку.

«В данный момент предварительная цена лечения – 2 миллиона 135 тысяч, а вчера мне документы выслали – за операцию 795 тысяч. Ему ампутировали руку. Сейчас муж лежит в реанимации после операции. В общем, нам удалось пока оплатить около 600 тысяч. Сейчас у нас минус примерно 300 тысяч на счету», – рассказала жена Алексея, Валентина.

В семье, где воспитываются двое несовершеннолетних детей, сейчас сложная финансовая ситуация, писало ранее Амур.инфо. Валентине приходится собирать деньги на лечение мужа и на что-то содержать детей. Бюджет семьи состоит из пенсии, детского пособия, к тому же приходится выплачивать кредит.

«Семью тяну за счет его пенсии в 14 тысяч. Работать не могу, у меня ребенок маленький, в июле будет 3 года. Пособие до 3 лет пока получаю – 2 800. Мы еще брали кредиты на первое лечение. Выплачиваю по 8 тысяч в месяц», – рассказывала Валентина ранее.

Все, кто желает поучаствовать в судьбе Алексея и его семьи, могут перевести деньги через мобильный банк по номеру: 8 914-560-03-47 (Пашаева Валентина Юрьевна).