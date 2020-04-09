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сегодня, 17:22 0

Роскачество выяснило, какие профессии могут принести высокий доход на карантине

Роскачество выяснило, какие профессии могут принести высокий доход на карантине
Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества изучили возможности онлайн-заработка в условиях работы из дома и составили список востребованных должностей, которые могут принести хороший доход. В передовики удаленного производства попали рекламщики, дизайнеры, копирайтеры.

По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, период самоизоляции — время для активного использования современных технологий для зарабатывания денег. Он отметил, что сегодня «люди онлайна», например блогеры, таргетологи и SMM-менеджеры, в период кризиса продолжают активно работать и получать в некоторых случаях даже больше, чем раньше.

Можно обучиться профессии таргетолога — специалиста по рекламе, который настраивает и корректирует ее с целью получения наибольшей эффективности. За свои услуги он может брать от 5 тысяч рублей в месяц за базовый таргет и до 300 тысяч рублей за сложные проекты. При этом некоторым удается вести 5–6 клиентов.

Также Роскачество рекомендует обратить внимание на должность SMM-специалиста, который занимается продвижением товаров и услуг компании в социальных сетях. Начинающий специалист может заработать от 5 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц. Для того чтобы стать успешным специалистом в своей сфере, необходимо грамотно и интересно писать, делать качественные фотографии и разбираться в рекламе.

Не менее востребованы специалисты по web-дизайну, так как нацеленной на онлайн-продажи компании необходим интернет-сайт. За одностраничный сайт можно получить от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Также можно попробовать себя в работе копирайтера.

«Посты для блога в соцсети, статьи, длинные тексты ‒ все это работа копирайтеров. Средняя цена за пост новичка ‒ 300 рублей за страницу. Если вы умеете грамотно излагать свои мысли, быстро печатаете, способны на лету погружаться в различные темы ‒ эта профессия может вам подойти», ‒ цитируют рекомендацию «Известия».

На вынужденные каникулы россияне ушли 28 марта после обращения президента России. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца апреля. Решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Глава государства уверен, что заработная плата у работников в таком режиме сохранится.

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#коронавирус #работа

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