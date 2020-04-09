Сроки предоставления деклараций о реализации алкоголя в Приамурье не переносят

Несмотря на введение дополнительных нерабочих дней из-за коронавируса, сроки предоставления деклараций о реализации алкогольной продукции за первый квартал 2020 года продлеваться не будут. Отчетность должна быть предоставлена не позднее 20 апреля 2020 года. Об этом сообщили в областном правительстве.

Документы подаются в электронной форме через сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Декларация включает в себя информацию об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции при оказании услуг общественного питания, в торговых точках без доступа к сети интернет, а также объектах, реализующих слабоалкогольные напитки (пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).

Минэкономразвития и внешних связей Амурской области напоминает, что искажение информации или нарушение порядка и сроков при декларировании алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет за собой административный штраф. Для должностных лиц он составит от 5 000 до 10 000 рублей, а для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.