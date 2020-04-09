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9апреля
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Переболевший коронавирусом жених напугал ведущих «Давай поженимся!»

Переболевший коронавирусом жених напугал ведущих «Давай поженимся!»
Фото: стоп-кадр из видео

Участник телешоу «Давай поженимся!», депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов рассказал во время съемок проекта, что переболел легкой формой коронавируса. Фрагмент выпуска с участием жениха опубликован в Инстаграме передачи.

Ведущая Лариса Гузеева заметила, что спустя несколько лет с момента первого участия в передаче Старовойтов стал лучше выглядеть. На это депутат заметил, что за месяц похудел на четыре килограмма, так как «болел сильно» и практически ничего не ел.

Такой ответ напугал ведущих, и они стали уточнять, не был ли это коронавирус. «Это была одна из форм коронавируса, но лайтовый вариант. Не переживайте, я не заразный», – сказал он. После этого Гузеева произнесла суеверную фразу для защиты от болезни: «Тьфу-тьфу-тьфу три раза, не моя зараза. Лети, лети, лети, ни в кого не попади». «Зачем вы сегодня сюда пришли!» – возмутилась астролог.

Старовойтов первый раз участвовал в «Давай поженимся!» в марте 2014 года. Жених тогда пообщался с тремя потенциальными невестами, сообщает «Лента.ру».

Ранее стало известно, что от съемок в проекте после объявления выходных дней отказалась Василилиса Володина, астролог проекта. Женщина боится заразиться коронавирусом и поэтому решила сидеть дома и не рисковать своим здоровьем.

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#ТВ #шоу-бизнес

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