Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:02 1

ВОЗ: в условиях пандемии необходим всеобщий доступ к средствам гигиены рук

ВОЗ: в условиях пандемии необходим всеобщий доступ к средствам гигиены рук
Фото: Амур.инфо

Всемирная организация здравоохранения призывает всех уделить особое внимание вопросу гигиены рук. Это необходимо, так как вирус COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, либо через контакт. В этой связи ВОЗ выпустила Временные рекомендации по улучшению практики гигиены рук для предотвращения передачи вируса.

Рекомендации подготовлены для использования специалистами в области общественного здравоохранения, профилактики и контроля за распространением инфекций.

Гигиена рук рассматривается в документе как одна из ключевых мер по повышению профилактики передачи и распространения в обществе нового коронавируса COVID-19.

Документ также содержит рекомендации для стран-членов ВОЗ по обеспечению всеобщего доступа к средствам гигиены рук, включая их обязательное использование при входе и выходе из любого общественного транспорта, коммерческих организаций и государственных учреждений, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

Просмотров всего: 109

#здоровье #коронавирус

распечатать


Коронавирус 6

Хабаровский край первым объявил о досрочном окончании учебного года

Коронавирус 1

Студентам ДальГАУ компенсируют проживание в общежитиях в период пандемии
Коронавирус 1

В России зарегистрировано больше 10 тысяч случаев заболевания коронавирусом
В России и мире

Участница «Дома-2» спасла жизни двух тяжело больных коронавирусом
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Терминатор

    Терминатор
    3 минуты назад

    Во всех государствах, кроме нашего, это есть. Посмотрите инет, спросите тех, кто был в Тайланде, Вьетнаме, Китае например. При входе в продовольственный магазин, стоит человек, бесконтактно мереет температуру, затем обрабатывает руки антисептиком и так повсюду. Говорят собрали 3 миллиона на счете по борьбе с аирусом, вот и закупить на эти деньги все необходимое для области, чтобы везде это было доступно людям.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь