ВОЗ: в условиях пандемии необходим всеобщий доступ к средствам гигиены рук

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Всемирная организация здравоохранения призывает всех уделить особое внимание вопросу гигиены рук. Это необходимо, так как вирус COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, либо через контакт. В этой связи ВОЗ выпустила Временные рекомендации по улучшению практики гигиены рук для предотвращения передачи вируса.

Рекомендации подготовлены для использования специалистами в области общественного здравоохранения, профилактики и контроля за распространением инфекций.

Гигиена рук рассматривается в документе как одна из ключевых мер по повышению профилактики передачи и распространения в обществе нового коронавируса COVID-19.

Документ также содержит рекомендации для стран-членов ВОЗ по обеспечению всеобщего доступа к средствам гигиены рук, включая их обязательное использование при входе и выходе из любого общественного транспорта, коммерческих организаций и государственных учреждений, сообщает федеральный Роспотребнадзор.