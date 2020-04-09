Еще в двух районах Приамурья введен особый противопожарный режим

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

С 9 апреля противопожарный сезон и ОПР установлены на территориях Селемджинского и Мазановского районов. Это связано с ухудшением пожароопасной обстановки. В этих районах установлен II класс пожарной опасности.

По состоянию на 14:00 9 апреля в Магдагачинском районе действуют 2 природных пожара – в 7 километрах от Тыгды и в 17 километрах от Ушумуна. Возгорания тушат 27 сотрудников Амурской авиабазы и лесоохраны. Задействовано 5 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

«В Приамурье пожароопасный сезон и особый противопожарный режим введен на территориях 24 муниципальных образований области. На этих территориях, согласно моему приказу, введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах работ, для проведения которых используется открытый огонь, – пояснил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский. – На въездах в лес будут установлены аншлаги с информацией о введении ограничения и периоде его действия и запрещающие шлагбаумы».

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях ОПР влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.