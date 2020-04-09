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сегодня, 16:40 0

Полицейские в Белогорске просят помочь найти подозреваемого

Полицейские в Белогорске просят помочь найти подозреваемого
Фото: скриншот видео

Отдел уголовного розыска МО МВД России «Белогорский» просит оказать помощь в установлении личности и местонахождение гражданина. Предположительно, он причастен к совершению преступления.

11 марта в полицию Белогорска обратился местный житель, который сообщил о том, что у него в организации из кабинета похищены денежные средства в сумме 7 200 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции просят всех, кому известна личность гражданина, возможно, причастного к совершению преступления, и его местонахождение сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефону 02, с мобильного 102.

Телефон доверия МО МВД России «Белогорский» 8(41641) 2-32-29.

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#Белогорск #происшествия

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