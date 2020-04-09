Амурский министр вслед за губернатором заявил о переводе зарплаты на борьбу с коронавирусом

Министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху перевел половину своей зарплаты на борьбу с коронавирусом. Теперь он призывает коллег последовать его примеру.

«В такое тяжелое время для России, для всего мира, для победы над новым вирусом важна социальная ответственность каждого. Спасибо врачам и всем медицинским работникам, кто самоотверженно борется с коронавирусом. Мы знаем, какой это тяжелый труд, и я решил, что 50 % апрельской зарплаты переведу на счет, – объяснил свой поступок министр. – И призываю коллег, руководителей предприятий по возможности поступить также».

По поручению губернатора открыт единый специальный счет, на который могут перечислить деньги все желающие. Средства будут направляться на помощь волонтерам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Других официальных ресурсов для сбора помощи в регионе не существует, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

О намерении перечислить на счет зарплату ранее заявил Василий Орлов.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований от юридических и физических лиц:

ИНН – 2801125703 КПП – 280101001 Получатель – Минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», л/с 30915001381) Счет – 40601810700003000001 Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БИК – 041012001 КБК – 000 0000 0000000 000 150 ОКТМО-10701000

В назначении платежа указать: (150;2) На проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, а также на устранение ее последствий.