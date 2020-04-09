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сегодня, 17:06 7

Амурский министр вслед за губернатором заявил о переводе зарплаты на борьбу с коронавирусом

Амурский министр вслед за губернатором заявил о переводе зарплаты на борьбу с коронавирусом
Фото: instagram.com/amurobl_official

Министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху перевел половину своей зарплаты на борьбу с коронавирусом. Теперь он призывает коллег последовать его примеру.

«В такое тяжелое время для России, для всего мира, для победы над новым вирусом важна социальная ответственность каждого. Спасибо врачам и всем медицинским работникам, кто самоотверженно борется с коронавирусом. Мы знаем, какой это тяжелый труд, и я решил, что 50 % апрельской зарплаты переведу на счет, – объяснил свой поступок министр. – И призываю коллег, руководителей предприятий по возможности поступить также».

По поручению губернатора открыт единый специальный счет, на который могут перечислить деньги все желающие. Средства будут направляться на помощь волонтерам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Других официальных ресурсов для сбора помощи в регионе не существует, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

О намерении перечислить на счет зарплату ранее заявил Василий Орлов.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований от юридических и физических лиц:

  1. ИНН – 2801125703
  2. КПП – 280101001
  3. Получатель – Минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», л/с 30915001381)
  4. Счет – 40601810700003000001
  5. Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК
  6. БИК – 041012001
  7. КБК – 000 0000 0000000 000 150
  8. ОКТМО-10701000

В назначении платежа указать: (150;2) На проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, а также на устранение ее последствий.

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#коронавирус #областная власть #работа #финансы

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Комментарии
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  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    Пример популизма со знаком плюс

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    А я вот комплексами по поводу социальной ответственности не страдаю. Может,потому,что не ворую и живу на честно заработанные?

  • Vlad73

    Vlad73
    1 час назад

    Еще "добровольно" должны депутаты, военные, чиновники и силовики перечислить и обязательно об этом написать в новостях.

  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    lev4ik

    А я вот комплексами по поводу социальной ответственности не страдаю. Может,потому,что не ворую и живу на честно заработанные?



    Так дело же хозяйское, но жест красивый. 0.5 месячных выплат всех министров, их замов, зампредов, глав структур было бы серьезным подспорьем. Начало положено. Посмотрим что дальше))

  • От души

    От души
    1 час назад

    https://www.kommersant.ru/doc/4316494

    "Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить управлению делами президента 1 117 848 тыс. руб. на борьбу с коронавирусом COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации".

    Он то же перевел.

  • батарейка

    батарейка
    52 минуты назад

    Процесс пошел,кто следующий. Делаем ставки

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