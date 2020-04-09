Из-за коронавируса домашних животных будут изолировать вместе с владельцами

Россельхознадзор упрощает правила ввоза животных-компаньонов, принадлежащих гражданам, которые в настоящее время находятся на территории других стран и планируют вернуться в Россию в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, животных, вернувшихся в страну, будут помещать на изоляцию вместе с хозяевами.

Теперь допускается ввоз домашних животных в сопровождении ветеринарных паспортов без отметок компетентного органа страны-вывоза о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой. Также возможен ввоз в сопровождении ветеринарных сертификатов, в которых не заполнены графы, касающиеся номеров рейсов и маршрутов следования.

При этом территориальные управления Россельхознадзора в местах пересечения границы Российской Федерации будут оформлять предписания об изолировании таких животных вместе с гражданами, как минимум на 14 дней, в режиме, предписанном гражданам. О ввозе животных будут информироваться органы управления ветеринарией субъектов, в регион ответственности которых направляются их владельцы или законные представители.

В случаях, когда владельцы животных находятся на карантине, животных следует содержать без права выгула. По согласованию с органом управления ветеринарией субъекта Российской Федерации, в регионе ответственности которого животное карантинируетя без права выгула, указанный режим может быть изменен. Животное может быть направлено в иное место для изолированного содержания.

Кроме того, Россельхознадзором совместно с администрациями пунктов пропуска в аэропортах прорабатывается вопрос об организации мест передержки животных, которые не могут быть направлены после ввоза в Россию для последующего проживания совместно с их владельцами или законными представителями.