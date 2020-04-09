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9апреля
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В Благовещенске улица Воронкова стала улицей Победы

В Благовещенске улица Воронкова стала улицей Победы

Ремонт улицы Воронкова областного центра проходит в рамках федерального проекта «Улица Победы». Этот проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и предусматривает приведение в 83 регионах страны в нормативное состояние городских улиц, названия которых связаны с этой датой.

По данным Минтранса РФ, практически в каждом городе России есть улицы с названиями, приуроченными к событиям Великой Отечественной. По данным «Яндекса», на территории страны насчитывается 1 883 улицы, в названии которых содержится слово «Победа». Протяженность этих объектов — 1 646 километров.

В Благовещенске под этот проект попала улица Воронкова, которая названа в честь Героя Советского Союза Максима Георгиевича Воронкова – амурчанина-моряка. Летом 1945 года в ранге капитана 1-го ранга он возглавил 2-ю бригаду речных кораблей Амурской военной флотилии, принимал участие в войне с японцами. Бригада кораблей под его командованием атаковала японский гарнизон в Сахаляне. В бою перевезла через Амур 86 тысяч советских солдат, сотни танков, орудий, 20 тысяч тонн боеприпасов и прочих грузов. После войны капитан Воронков продолжил службу на флоте, жил и работал в Киеве.

Как сообщало Амур.инфо улицу Воронкова в 2020 году полностью отремонтируют от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Ее приводят в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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#память

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Название - огонь! Куда паспорта нести для смены прописки?

  • няня Мэри Поппинс

    няня Мэри Поппинс
    1 час назад

    Когда будут делать реконструкцию по ул.Воронкова,то пусть не забудут про остановки.На сегодняшний день две остановки убрали,которые были 20 лет!!! Чем нарушили права жителей микрорайона.От ул.Кантемирова до Перинатального центра по ул.Воронкова не оборудодованно 4 автобусных остановки !Нет карманов,знаков,лавочек.Почему не думают о людях которые пользуются этими автобусными маршрутами? Как людям добираться до работы,на прием к врачу? ОООчень надеемся,что нас услышат и примут меры!

  • mm_Жека Попов

    mm_Жека Попов
    1 час назад

    Хотите красивое и подкаченное тело как у спортсменов, теперь это можно сделать без усилий, сидя дома и всего 15 мнут в день да и стоит копейки.Реально крутая штука, всем советую попробовать, вот сами почитайте что к чему ---- http://xx.org.ua/preess

  • anschutka

    anschutka
    26 минут назад

    Победа так победа :)))

  • Oldlord

    Oldlord
    22 минуты назад

    Вот так вот, одним росчерком безумного пера переименовали улицу! )))

  • uslon

    uslon
    4 минуты назад

    На плакате в последнем предложении не "капитан Воронков", но, "капитан I ранга...". Чернила экономили, однако!

    Вроде мелочь, но, нехорошо.

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