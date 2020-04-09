В Благовещенске улица Воронкова стала улицей Победы

Ремонт улицы Воронкова областного центра проходит в рамках федерального проекта «Улица Победы». Этот проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и предусматривает приведение в 83 регионах страны в нормативное состояние городских улиц, названия которых связаны с этой датой.

По данным Минтранса РФ, практически в каждом городе России есть улицы с названиями, приуроченными к событиям Великой Отечественной. По данным «Яндекса», на территории страны насчитывается 1 883 улицы, в названии которых содержится слово «Победа». Протяженность этих объектов — 1 646 километров.

В Благовещенске под этот проект попала улица Воронкова, которая названа в честь Героя Советского Союза Максима Георгиевича Воронкова – амурчанина-моряка. Летом 1945 года в ранге капитана 1-го ранга он возглавил 2-ю бригаду речных кораблей Амурской военной флотилии, принимал участие в войне с японцами. Бригада кораблей под его командованием атаковала японский гарнизон в Сахаляне. В бою перевезла через Амур 86 тысяч советских солдат, сотни танков, орудий, 20 тысяч тонн боеприпасов и прочих грузов. После войны капитан Воронков продолжил службу на флоте, жил и работал в Киеве.

Как сообщало Амур.инфо улицу Воронкова в 2020 году полностью отремонтируют от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Ее приводят в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».