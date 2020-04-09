Во время изоляции для горожан проходят спортивные онлайн-тренировки (видео)

Пока спортивные залы Благовещенска закрыты, городское управление по физической культуре и спорту совместно с местными спортклубами организовало для горожан тренировки в прямом эфире. Акция «Зарядись на карантине» стартовала 30 марта.

Тренеры крупных спортивных клубов Благовещенска ведут занятия онлайн три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Начало в 15:00. В среднем тренировка длится полчаса. Благодаря проекту горожане могут поддерживать физическую форму дома. Причем пользователям предлагают разную нагрузку. Для тех, кто желает как следует прокачать каждую мышцу тела, тренеры показывают комплекс силовых упражнений, кроссфит. Для здоровья спины и растяжки горожанам дают уроки пилатеса.

«Эта акция была создана для того, чтобы люди, будучи на изоляции, не забывали, что необходима физическая нагрузка, их мышцы были в тонусе. Мы привлекли спортивное сообщество – фитнес-клубы, фитнес-инструкторов, которые бы смогли подробно объяснить, каким образом, с помощью какого инвентаря можно заниматься в домашних условиях», – отметила специалист отдела по физической культуре и спорту администрации Благовещенска Татьяна Канцедалова.

На сегодняшний день в Инстаграме управления прошло пять тренировок, которые посмотрели больше 4 тысяч пользователей. Акция будет длиться до тех пор, пока режим ограничения в регионе не снимут. Присоединиться к онлайн-тренировкам можно в инстаграм-аккаунте управления по физической культуре и спорту Благовещенска – @sport.blg.