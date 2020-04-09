На борьбу с коронавирусом в Приамурье за сутки пожертвовали более 3 миллионов рублей

Все средства, которые люди переводят на счет, предназначены для проведения мероприятий, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также для устранения её последствий. Деньги направят на помощь волонтёрам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Других официальных ресурсов для сбора помощи в регионе не существует, отметили в областном правительстве.

Несколько ранее, до открытия официального счёта, региону помощь оказали золотодобывающие компании. Они выделили 15 миллионов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты.

«Хотел бы сказать слова благодарности золотодобывающим компаниям, которые работают в Амурской области. "Петропавловск", "ХАС Групп", "Россыпи", "Соловьёвский прииск" – эти и другие предприятия золотодобывающей промышленности напрямую оперативно закупили маски, которые переданы в медицинские учреждения региона», – прокомментировал министр природных ресурсов Сергей Маху.

В прошлом году, когда Приамурье переживало нашествие водной стихии, правительством Амурской области был открыт счёт для перечисления средств на оказание помощи подтопленцам. На собранные средства детям из семей подтопленцев из наиболее пострадавших от паводка территорий были вручены подарочные сертификаты на игрушки, одежду и другие детские товары. Кроме этого, была оказана помощь амурчанам на приобретение животных и птиц взамен утраченных.