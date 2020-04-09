Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:35 2

Благовещенцам дали возможность оплачивать квитанции Благ-РКЦ без комиссии в «Почта-Банке»

Благовещенцам дали возможность оплачивать квитанции Благ-РКЦ без комиссии в «Почта-Банке»
Фото: пресс-служба Амурских коммунальных систем

Теперь квитанции Благовещенского расчетно-кассового центра можно оплатить без комиссии в клиентских центрах «Почта-Банка» и в почтовых отделениях, оснащенных этими банкоматами. Об этом уведомила пресс-служба Амурских коммунальных систем.

Постоянно работают в период до 30 апреля клиентские центры «Почта-Банка» по адресам в Благовещенске: улица Островского, 12; улица Пионерская, 66.

Открыт доступ к банкоматам в отделениях почтовой связи в Благовещенске по адресам: улица Студенческая, 28; улица Институтская, 4; улица 50-летия Октября, 150; улица Пролетарская, 122; улица Шевченко, 60/6; улица Пионерская, 27 (главпочтамт); улица Лазо, 60.

Просмотров всего: 327

#ЖКХ

распечатать


Общество 9

Жители Белогорска массово перестали платить квартплату

Происшествия 1

В Амурской клинической больнице возникли проблемы с отоплением
Общество 2

Коммунальщики устранили порыв в переулке Волошина в Благовещенске
Общество 6

Благовещенка в одиночку борется с мародерами на месте сгоревшего дома
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    То есть в "Почта России" очередей никогда нет?

  • mm_Жека Попов

    mm_Жека Попов
    1 час назад

    Хотите красивое и подкаченное тело как у спортсменов, теперь это можно сделать без усилий, сидя дома и всего 15 мнут в день да и стоит копейки.Реально крутая штука, всем советую попробовать, вот сами почитайте что к чему ---- http://xx.org.ua/preess

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь