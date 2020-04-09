Благовещенцам дали возможность оплачивать квитанции Благ-РКЦ без комиссии в «Почта-Банке»

Фото: пресс-служба Амурских коммунальных систем

Теперь квитанции Благовещенского расчетно-кассового центра можно оплатить без комиссии в клиентских центрах «Почта-Банка» и в почтовых отделениях, оснащенных этими банкоматами. Об этом уведомила пресс-служба Амурских коммунальных систем.

Постоянно работают в период до 30 апреля клиентские центры «Почта-Банка» по адресам в Благовещенске: улица Островского, 12; улица Пионерская, 66. Открыт доступ к банкоматам в отделениях почтовой связи в Благовещенске по адресам: улица Студенческая, 28; улица Институтская, 4; улица 50-летия Октября, 150; улица Пролетарская, 122; улица Шевченко, 60/6; улица Пионерская, 27 (главпочтамт); улица Лазо, 60.

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#ЖКХ

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Александр Авдеев