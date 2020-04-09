В Приамурье будут судить сотрудницу почты за мошенничество с посылками

Бывшего начальника отделения почтовой связи села Васильевка Белогорского района будут судить. Женщина заводила на подставных лиц сим-карты, с которых оформляла заказы в интернет-магазинах. Когда посылки приходили, содержимое извлекали, а внутрь упаковывали хлам, соответствующий по весу.

Когда истекал срок хранения, посылки отправляли обратно – якобы за ними никто не пришел.

В ходе предварительного расследования установлено, что в марте 2018 года амурчанка случайно повредила упаковку посылки. Переложив содержимое в новую обертку и не оформив надлежащим образом ее переупаковку, женщина стала ждать получателя, который так и не пришел. По истечении срока посылку отправили назад отправителю. Претензий по упаковке в адрес отделения не поступило. Тогда обвиняемая решила заказать себе одежду из интернет-магазина. Когда одежда была доставлена, женщина забрала содержимое, а посылку, наполнив ненужными вещами, переупаковала и отправила назад продавцу. По аналогичной схеме она сделала 6 заказов.

Эти факты выявили сотрудники службы безопасности «Почта Россия» и сообщили в МО МВД России «Белогорский».

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Свою вину женщина признала и сумму ущерба около 45 тысяч рублей возместила.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба амурского УМВД.