Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:29 0

В Приамурье будут судить сотрудницу почты за мошенничество с посылками

В Приамурье будут судить сотрудницу почты за мошенничество с посылками
Фото: akket.com

Бывшего начальника отделения почтовой связи села Васильевка Белогорского района будут судить. Женщина заводила на подставных лиц сим-карты, с которых оформляла заказы в интернет-магазинах. Когда посылки приходили, содержимое извлекали, а внутрь упаковывали хлам, соответствующий по весу.

Когда истекал срок хранения, посылки отправляли обратно – якобы за ними никто не пришел.

В ходе предварительного расследования установлено, что в марте 2018 года амурчанка случайно повредила упаковку посылки. Переложив содержимое в новую обертку и не оформив надлежащим образом ее переупаковку, женщина стала ждать получателя, который так и не пришел. По истечении срока посылку отправили назад отправителю. Претензий по упаковке в адрес отделения не поступило. Тогда обвиняемая решила заказать себе одежду из интернет-магазина. Когда одежда была доставлена, женщина забрала содержимое, а посылку, наполнив ненужными вещами, переупаковала и отправила назад продавцу. По аналогичной схеме она сделала 6 заказов.

Эти факты выявили сотрудники службы безопасности «Почта Россия» и сообщили в МО МВД России «Белогорский».

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Свою вину женщина признала и сумму ущерба около 45 тысяч рублей возместила.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Просмотров всего: 856

#закон #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

Беременная женщина, пользуясь доверием, ворует деньги у благовещенцев
Происшествия

Полицейские в Белогорске просят помочь найти подозреваемого
Происшествия 1

В Амурской клинической больнице возникли проблемы с отоплением
Происшествия

Следственный комитет разыскивает троих амурчан
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь