Поисково-спасательный отряд «Амур» просит помощи

Добровольный поисково-спасательный отряд «Амур» обратился к жителям Амурской области за помощью. Ситуация с коронавирусом оставила добровольцев без спонсорской поддержки.

В ближайшее время отряду предстоят поисково-спасательные мероприятия в Серышевский, Белогорский районы и Шимановск. Сошел снег, и волонтерам можно приступать к поиску погибших в лесах людей. Кроме этого, в розыске находятся два живых человека.

Чтобы провести поисковые работы, в отряде собирают средства на бензин. Как рассказала руководитель организации Татьяна Васиховская, прошлые годы приобретать горючее для автомобилей помогали спонсоры. Сейчас из-за угрозы пандемии многие предприятия попали в тяжелые условия. Поисковики, кроме пропавших людей, вынуждены искать дополнительные средства.

«В том году нам очень хорошо помогли в мае ‒ рассказала Татьяна Васиховская. ‒ У нас было около 60 тысяч рублей. Мы весь год на эти средства заправляли свои автомобили. За прошлый год я только на своей машине в поисках проехала 17 тысяч километров. Сейчас 5 тысяч осталось от тех денег, и все. А люди постоянно теряются, в том числе и дети. За свой счет все приобретать мы уже не вывозим. Отряд живет на свои средства, зарплаты никто не получает. Получили зарплату на основной работе – скинули в общую копилку. На эти деньги оборудование какое-то закупаем, аптечки, радиостанции. Бензин уже самим не получается осилить. Так что мы деньги не на шоколадки собираем ‒ это целевые средства, можем взять талонами на ГСМ или картой бензиновой, такие тоже продаются. Наличные средства пойдут исключительно на приобретение бензина».

Всего в благовещенском отряде «Амур» больше 30 волонтеров. Треть из них ‒ это костяк организации, взрослые люди, которые постоянно участвуют в поисковых операциях. Остальные ‒ как правило, студенты, которые не могут вкладывать в поисковые мероприятия собственные средства. Еще один отряд поисковиков действует в Белогорске.

Несмотря на всеобщую самоизоляцию из-за коронавируса, отряд не может прекратить поиски. Его помощи по-прежнему ждут родственники пропавших людей. Однако финансовые проблемы становятся непреодолимым препятствием для поисковиков. Окончательной ценой кризиса может стать чья-то жизнь.

В Инстаграме ПСО «Амур» обратился к жителям Амурской области и организациям, которые могут помочь с приобретением топлива. Оказать финансовую помощь можно на карту старшего координатора. Перевести деньги можно на карту: 4276 0300 1141 4923 или по номеру телефона +7909-819-34-75. Получатель: Денис Андреевич С.