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9апреля
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сегодня, 14:46 0

В Амурской клинической больнице возникли проблемы с отоплением

В Амурской клинической больнице возникли проблемы с отоплением
Фото: архив Амур.инфо

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о том, что в Амурской областной клинической больнице в Благовещенске возникли проблемы с отоплением. В пресс-службе министерства здравоохранения области эти сведения подтвердили.

«Вчера произошел порыв трубопровода теплосети на территории больницы. Без промедления были начаты ремонтно-восстановительные работы», – отметили в ведомстве. И добавили, что отопительная система уже запущена.

В корпусах были приняты меры к сбережению тепла и поддержанию температурного режима. Администрация больницы приносит извинения пациентам.

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#ЖКХ #происшествия

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